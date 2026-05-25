Siete mil firmas en una alegación colectiva contra la planta de biogás

Presentación de la alegación colectiva en el Rexistro de la Xunta Cedida

La plataforma Stop Biogás A Laracha presentó este lunes una alegación colectiva –respaldada por casi siete mil firmas– contra la planta proyectada en Soandres. Representantes de la entidad presentaron en el Rexistro de la Xunta una alegación colectiva que refleja el rechazo social existente, al que se suman también todos los grupos municipales de A Laracha, el Concello larachés y los limítrofes de Cerceda y Carballo, además de la Diputación.

A estas alegaciones se suman las presentadas también por entidades y asociaciones locales como Salvemos o Noso, A.C.D. Santa Lucía, A.C. Comisión de Festas de Soandres, A.D.C de Soandres o la Asociación de Cazadores de Mantiñán-Soandres.

La alegación de la plataforma Stop Biogás fue realizada con el asesoramiento de abogados, biólogos, arqueólogos y otros profesionales y colectivos especializados, “tras analizar milimétricamente el proyecto de la macroplanta presentado por la empresa Bioenergía A Coruña SLU”, apunta la plataforma. El proyecto está a punto de finalizar su fase de alegaciones.

Desde la plataforma inciden en la preocupación existente por las consecuencias medioambientales de los vertidos de residuos líquidos al río Anllóns, “en cantidad equivalente a 2.000 camiones cisterna cada año”, lo que impactaría en los hábitats del río y de la población que consume el agua del mismo. Otro de los puntos que más preocupa es la contaminación del aire, “con la producción de malos olores perjudiciales para la salud, al como relataba el neumólogo Evaristo Lombardero” en una de las charlas informativas organizadas por la plataforma,

“La lucha acaba de comenzar y no vamos a parar”, afirman desde la plataforma. Tras un intenso trabajo en las alegaciones, muchas charlas y reuniones informativas, además de la concurrida manifestación del 9 de mayo, la plataforma ya está organizando nuevas movilizaciones, actividades de divulgación, reuniones institucionales y acciones de presión social, legal y política a todos los niveles, según confirman.

La portavoz del PSOE larachés, presentando las alegaciones de su partido Cedida

Por otro lado, el PSdeG-PSOE también presentó este lunes diversas alegaciones contra la planta de biogás. La portavoz local, Inés Ramos, junto a a diputada autonómica Patricia Iglesias, comparecieron en rueda de prensa para explicar que estas alegaciones se fundamentan en las consecuencias que el proyecto tendría para la ciudadanía y para el medio.

Ramos argumentó su rechazo en “a afectación ao día a día e á saúde dos veciños e veciñas, desprotección do noso patrimonio arqueolóxico, contaminación do río Anllóns, río que dá de beber á case toda a comarca, entre outras cuestións”. “Tamén mencionamos o informe da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, no que, nun proxecto análogo” en otra ubicación del territorio gallego, se pronunció “alto e claro e manifestaba que este proxecto non era viable medioambientalmente”.

“Dende o PSOE da Laracha estamos esperando con ansia ver que é o que di respecto ao caso de Soandres Augas de Galicia”, afirma Inés Ramos. La socialista criticó que el alcalde “se posicione ó lado dos veciños a través dunha moción presentada polo Partido Socialista, pero cando chega a Santiago a cousa é moi distinta”. “Alcalde, fale cos seus compañeiros, dígalles que reciban aos veciños e veciñas e que reflexione sobre a súa postura neste punto”, señaló.

Por su parte, Patricia Iglesias indicó que “no Parlamento de Galicia se amosou esa hipocresía”, señalando que “a conselleira non respondeu á demanda dos veciños” y de la plataforma en contra del proyecto. Para Iglesias, pronto se verá si la Xunta, a través de informe de impacto ambiental de Augas de Galicia, se pronuncia respecto a los efectos negativos del proyecto. Espera “que estea á altura tanto o concello e o seu alcalde como tamén ao goberno galego e rexeite a planta de biogás de Soandres na ubicación prevista”.