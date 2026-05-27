A Laracha invertirá 145.000 euros en modernizar la escuela infantil

Última visita institucional a la escuela infantil de A Laracha Archivo

La escuela infantil pública de A Laracha afrontará este verano una renovación integral de buena parte de sus instalaciones. La Xunta de Goberno Local adjudicó este miércoles las obras de mejora del centro a la empresa Esqueiro, en una actuación valorada en más de 145.000 euros y que será financiada íntegramente por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

El proyecto será ejecutado bajo supervisión municipal y permitirá modernizar diferentes espacios del edificio, especialmente en la zona más antigua de las instalaciones, con el objetivo de adaptar el centro a las necesidades actuales y mejorar tanto la seguridad como el confort diario de usuarios y trabajadores. Las obras incluirán una intervención amplia en distintos elementos interiores del inmueble. Entre las actuaciones previstas figura la renovación de pavimentos, la ampliación de la instalación de suelo radiante y la mejora de la pintura en diferentes dependencias.

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También se acometerán trabajos en carpintería, aislamiento y protección interior para reforzar las condiciones térmicas y acústicas del edificio. Uno de los puntos destacados del proyecto será la reforma de los aseos infantiles, así como la incorporación de nuevo mobiliario y espacios de almacenamiento adaptados al funcionamiento diario de la escuela. La actuación busca además reducir futuras necesidades de mantenimiento mediante el uso de materiales más resistentes y sostenibles, especialmente pensados para un entorno educativo de uso intensivo.

El Concello prevé aprovechar el periodo estival para ejecutar las actuaciones de mayor complejidad y minimizar así las molestias sobre la actividad habitual del centro. La intención es que las instalaciones puedan estar plenamente operativas de cara al inicio del próximo curso escolar.