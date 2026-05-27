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Laracha

El BNG de A Laracha lleva al pleno varias iniciativas

La planta de biogás, el peaje de la AG-55 y la antena del Otero Pedrayo centran las tres mociones nacionalistas

Redacción
27/05/2026 20:37
Al inicio de la sesión se leyó un manifiesto de apoyo al 8-M consensudo por todos los grupos
Pleno de A Laracha 
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El BNG de A Laracha trasladará al próximo pleno municipal tres mociones centradas en algunos de los asuntos que más debate han generado en las últimas semanas en el municipio: la oposición a la macroplanta de biogás proyectada en Soandres, la reclamación de la gratuidad de la AG-55 y el proyecto para instalar una antena de telefonía móvil junto al CEIP Otero Pedrayo. 

La formación nacionalista defenderá una iniciativa para que la corporación municipal inste a la Xunta de Galicia a aceptar las propuestas que el Bloque llevó recientemente al Parlamento gallego y que fueron rechazadas con los votos del Partido Popular para suspender cautelarmente la planta de biogás. La portavoz del BNG en A Laracha, Carolina Castiñeiras, considera que el gobierno local debe “mostre o seu rexeitamento contundente” al proyecto y posicionarse “a favor da veciñanza”. 

Otro de los asuntos que llegará al pleno será la polémica generada por el proyecto de instalación de una antena de telefonía móvil de grandes dimensiones en terrenos próximos al CEIP Otero Pedrayo. El BNG solicitará al Concello la adquisición de las parcelas que rodean el centro educativo y que se plantee a la empresa promotora una ubicación alternativa más alejada. 

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La tercera moción estará centrada en la eliminación de los peajes de la AG-55. El BNG comarcal mantiene abierta una campaña para reclamar la gratuidad de la autopista y pretende ahora recabar el apoyo formal del pleno municipal de A Laracha a esta reivindicación. 

El BNG también formulará dos preguntas. Una de ellas está relacionada con la falta de respuesta a una vecina que solicitó un vado permanente y abonó la correspondiente tasa municipal. La segunda hace referencia a varios requerimientos enviados por la Valedora do Pobo tras las quejas de un vecino por la ausencia de respuesta del Concello a distintas solicitudes administrativas.

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