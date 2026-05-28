A Laracha amortizará 919.000 euros de deuda municipal 

Pleno de A Laracha celebrado este jueves en la Casa da Cultura Cedida

El Concello de A Laracha continúa reduciendo de forma progresiva su endeudamiento municipal. El pleno ordinario celebrado este jueves en la Casa da Cultura aprobó inicialmente un expediente de suplemento de crédito destinado a amortizar de forma anticipada 918.904 euros de deuda, una medida que permitirá acercar al municipio a la cancelación total de sus obligaciones financieras tanto con entidades bancarias como con organismos públicos.

La propuesta salió adelante con las abstenciones de PSOE y BNG y será financiada con cargo al remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación económica del ejercicio 2025. El alcalde, José Manuel López Varela, explicó durante la sesión que la normativa obliga a las administraciones locales a destinar los superávits municipales a la reducción de deuda.

El regidor detalló que el remanente procede de unos ingresos superiores a los inicialmente previstos en los presupuestos, de aportaciones recibidas de otras administraciones y también de fondos municipales incorporados de ejercicios anteriores. La operación permitirá cancelar anticipadamente un préstamo concertado en su momento con una entidad financiera para afrontar gastos considerados urgentes e inaplazables. Asimismo, el Concello liquidará el crédito sin intereses concedido por la Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, para actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio municipal.

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Otro de los asuntos destacados del pleno fue la aprobación unánime del reglamento municipal de teletrabajo para el personal del Concello. El documento regulará la prestación de servicios en modalidad no presencial para determinados puestos de trabajo, compatibilizando la conciliación laboral y familiar con la atención adecuada a la ciudadanía y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

La sesión sirvió también para informar a la corporación sobre las alegaciones presentadas por el Concello contra la planta de biogás proyectada en Soandres. Al pleno asistieron varios vecinos de la parroquia, a quienes el alcalde agradeció su presencia e implicación. López Varela reiteró el posicionamiento contrario del gobierno local a la implantación de la planta y aseguró que el Concello está defendiendo los intereses de la vecindad afectada.

El regidor explicó además que tanto él como el resto de concejales del grupo de gobierno registraron alegaciones individuales contra el proyecto y afirmó que la plataforma Stop Biogás A Laracha “vai contar co apoio deste goberno”. Por último, el pleno aprobó una moción en la que se reclama a la Xunta de Galicia la gratuidad de la AG-55 y al Gobierno central la supresión de los peajes de la AP-9, una reivindicación que en las últimas semanas ha ganado peso en distintos municipios de la comarca.