El centro de salud de A Laracha no contará con turno de tarde

El gerente del Sergas, José Ramón Parada, durante su intervención Mónica Arcay

A Laracha mantendrá sus actuales servicios sanitarios, que la Xunta considera suficientes, pero no así el BNG. El tema fue abordado este jueves en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego del Parlamento, donde el BNG, a través del diputado Oscar Insua, solicitó dotar al centro de salud larachés de un servicio de consultas médicas en horario de tarde, para lo cual sería necesario crear al menos una plaza más de médico y otra de enfermería en dicha franja horaria.

El gerente del Sergas, José Ramón Parada, indicó que no está justificado instalar un turno de tarde ante la falta de demanda asistencial, pues el incremento de las cotas médicas en la última década fue de tan solo el 2,9%. Este tipo de decisiones "non son nin discrecionais, nin caprichosas", sino que deben responder a la evolución real de la demanda asistencia, afirmó. Parada lamentó que se generen "alarmas innecesarias" entre la ciudadanía, cuando los indicadores ratifican una buena planificación de la atención sanitaria.

Hizo hincapié en que la cobertura sanitaria en A Laracha está garantizada, con ratios que mejoran las recomendaciones tanto para la población adulta como pediátrica. Así, explicó que la ratio de medicina general se sitúa en 1.221 TIS por médico y en 595 por pediatra, indicadores por debajo de la media del área sanitaria y que cumplen con los estándares recomendados por las sociedades científicas (1.500 pacientes por facultativo).

“Estas ratios non son unha opinión do Goberno galego; son unha medición obxectiva de cantos pacientes atende cada profesional e amosan que A Laracha está mellor dimensionada que a media”, afirmó Parada.

En la actualidad, los centros asistenciales del municipio cuentan con 38 profesionales sanitarios y administrativos repartidos entre los centros de A Laracha y Caión.

Óscar Ínsua Cedida

El BNG criticó el rechazo del Sergas a un turno de tarde que, según explica, permitiría agilizar la atención médica y reduciría los días de espera para obtener cita médica.

Oscar Insua reiteró la necesidad de instalar este turno ya que “os doentes que a día de hoxe queren obter cita co seu médico teñen que agardar ata o 8 ou 9 de xuño; o PP considera que os veciños da Laracha son de terceira, cuarta ou quinta categoría”.

El BNG denuncia un agravio comparativo en cuanto a servicios sanitarios con respecto a otros municipios gallegos con población similar o inferior y que tienen todos los servicios, como trabajar social, odontología, higiene bucal y fisioterapia. es el caso, entre otros, de Santa Comba. Además, indican los nacionalistas que hay municipios con menos población que A Laracha que, aunque no tienen todos los servicios, cuentan con más de los que disfruta el municipio bergantiñán; entre ellos, Cee.

Insua insistió en que el PP local lleva tiempo prometiendo el servicio médico de tarde y animó al Sergas a realizar una consulta entre los vecinos para saber si necesitan ese servicio. "Cando hai determinados servizos que a administración pública non é capaz de garantir, a xente acode á sanidade privada", concluyó Insua.

El BNG recordó que tampoco hay posibilidad de hacer trámites administrativos en horario de tarde ni en el centro de A Laracha ni en el consultorio de Caión, por lo que incide en la necesidad de establecer otra plaza de personal de servicios generales.