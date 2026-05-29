Los socialistas laracheses piden soluciones urgentes para el PAC

Inés Ramos, portavoz del PSOE larachés EC

El grupo municipal del PSOE de A Laracha aprovechó el pleno de esta semana para exigir mejoras para el Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad que, en su opinión, “arrastra graves carencias materiais e laborais que poñen en risco a calidade da atención sanitaria da cidadanía”.

La formación habla así de un electrocardiógrafo deficiente, apuntando que funciona mal y obliga a transferir informes mediante pen drives.

A ello añaden la negativa a facilitar “recursos básicos solicitados polo propio persoal, como as pistolas intraóseas B.I.G. ou os apósitos Burnshield para queimaduras”.

Los socialistas laracheses defendieron su iniciativa a través de una moción, que fue finalmente rechazada por el grupo de gobierno del PP.

La misma suerte corrió la iniciativa en la que el grupo opositor abogaba por aumentar las medidas de prevención de incendios, prestando especial atención a la parroquia de Caión.