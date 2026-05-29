Realizado el sorteo de los más de 1.300 bonos de ‘Eu merco na Laracha’

Sorteo de la campaña Eu Merco na Laracha IG

El Concello realizó este viernes el sorteo para la concesión de los 1.333 bonos del programa ‘Eu merco na Laracha’, una iniciativa para apoyar el comercio local y fomentar el consumo de proximidad. El sorteo contó con la participación del alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Promoción Económica, Rocío López; el secretario municipal y el agente de empleo y desarrollo local.

El listado de los beneficiarios puede consultarse en la web www.eumerconalaracha.alaracha.gal o en los 37 establecimientos participantes en la campaña. Podrán acudir entre el 2 y el 30 de junio al edificio administrativo para retirar sus “chequeiras”.

El Concello larachés destina un año más un total de 40.000 euros a esta campaña, consolidando una iniciativa que alcanza su tercera edición consecutiva. ‘Eu merco na Laracha’ constituye una medida de apoyo al pequeño comercio y a los servicios de proximidad, contribuyendo a dinamizar la economía local e incentivar las compras en el propio municipio.