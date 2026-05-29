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Laracha

Realizado el sorteo de los más de 1.300 bonos de ‘Eu merco na Laracha’

Los agraciados podrán retirar sus chequeras en el edificio administrativo entre el 2 y el 30 de junio

Redacción
29/05/2026 22:27
Sorteo de la campaña Merco na Laracha
Sorteo de la campaña Eu Merco na Laracha
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El Concello realizó este viernes el sorteo para la concesión de los 1.333 bonos del programa ‘Eu merco na Laracha’, una iniciativa para apoyar el comercio local y fomentar el consumo de proximidad. El sorteo contó con la participación del alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Promoción Económica, Rocío López; el secretario municipal y el agente de empleo y desarrollo local. 

El listado de los beneficiarios puede consultarse en la web www.eumerconalaracha.alaracha.gal o en los 37 establecimientos participantes en la campaña. Podrán acudir entre el 2 y el 30 de junio al edificio administrativo para retirar sus “chequeiras”.

 El Concello larachés destina un año más un total de 40.000 euros a esta campaña, consolidando una iniciativa que alcanza su tercera edición consecutiva. ‘Eu merco na Laracha’ constituye una medida de apoyo al pequeño comercio y a los servicios de proximidad, contribuyendo a dinamizar la economía local e incentivar las compras en el propio municipio.

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