A Laracha instalará Puntos Violeta en las principales citas festivas del verano

La bajada de la Virgen dos Milagros de Caión Cedida

El Concello de A Laracha instalará Puntos Violeta en los principales eventos festivos del verano con el objetivo de reforzar la prevención, la sensibilización y la atención ante posibles situaciones de violencia sexual o machista.

La medida se aplicará en las celebraciones con mayor afluencia de público previstas durante los próximos meses en A Laracha, Paiosaco, Caión, Vilaño y Cabovilaño, coincidiendo con algunas de las citas más concurridas del calendario festivo municipal.

Cada Punto Violeta funcionará en formato de carpa y estará atendido por personal especializado en igualdad, prevención e intervención en casos de violencia de género o agresiones sexuales. Estos espacios ofrecerán información a la ciudadanía, material de sensibilización y guías de actuación para facilitar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier situación de riesgo.

Además de su función informativa, los Puntos Violeta servirán como lugar de primera atención para posibles víctimas o personas afectadas, que podrán recibir orientación y ser derivadas a los servicios especializados correspondientes.

Desde el Concello subrayan que la iniciativa busca garantizar fiestas más seguras, libres y respetuosas, reforzando la concienciación social contra las violencias machistas en espacios de ocio y convivencia.

El programa cuenta con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y tendrá también el apoyo de la Diputación de A Coruña y de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.