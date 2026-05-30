Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

A Laracha instalará Puntos Violeta en las principales citas festivas del verano

Cada funcionará en formato de carpa y estará atendido por personal especializado

Redacción
30/05/2026 19:30
La bajada de la Virgen dos Milagros de Caión
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de A Laracha instalará Puntos Violeta en los principales eventos festivos del verano con el objetivo de reforzar la prevención, la sensibilización y la atención ante posibles situaciones de violencia sexual o machista

La medida se aplicará en las celebraciones con mayor afluencia de público previstas durante los próximos meses en A Laracha, Paiosaco, Caión, Vilaño y Cabovilaño, coincidiendo con algunas de las citas más concurridas del calendario festivo municipal.

Cada Punto Violeta funcionará en formato de carpa y estará atendido por personal especializado en igualdad, prevención e intervención en casos de violencia de género o agresiones sexuales. Estos espacios ofrecerán información a la ciudadanía, material de sensibilización y guías de actuación para facilitar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier situación de riesgo.

Además de su función informativa, los Puntos Violeta servirán como lugar de primera atención para posibles víctimas o personas afectadas, que podrán recibir orientación y ser derivadas a los servicios especializados correspondientes.

Desde el Concello subrayan que la iniciativa busca garantizar fiestas más seguras, libres y respetuosas, reforzando la concienciación social contra las violencias machistas en espacios de ocio y convivencia.

El programa cuenta con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y tendrá también el apoyo de la Diputación de A Coruña y de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Excursión de los participantes en el curso alfabetización e memoria de A Laracha

Cierra el curso de alfabetización y memoria de A Laracha con una excursión cultural
Redacción
El ideal gallego

A Laracha instalará Puntos Violeta en las principales citas festivas del verano
Redacción
Más de 400 personas disfrutaron este domingo de la pulpada de San Román que tuvo lugar en Cabovilaño, A Laracha

Más de 400 personas disfrutan de la pulpada de San Román en Cabovilaño
Redacción
La paella gigante en 'O Canta' de Paiosaco

El bar O Canta de A Laracha sorprende a su clientela con una paella gigante
Redacción