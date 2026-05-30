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Laracha

Cierra el curso de alfabetización y memoria de A Laracha con una excursión cultural

Unos 60 participantes visitaron el Museo de Automoción e Historia (MAHI) de Arteixo

Redacción
30/05/2026 19:45
Excursión de los participantes en el curso alfabetización e memoria de A Laracha
Excursión de los participantes en el curso alfabetización e memoria de A Laracha
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La actividad de alfabetización y memoria incluida en el programa municipal de envejecimiento activo 'Saudables' de A Laracha puso esta semana el broche final al curso con una excursión cultural en la que participaron 60 personas de los distintos grupos que se desarrollaron durante los últimos ocho meses. 

La iniciativa, promovida por el Concello de A Laracha, comenzó el pasado mes de octubre y reunió a más de un centenar de alumnos repartidos en diferentes grupos y horarios para facilitar la participación de vecinos de todo el municipio. Las sesiones se impartieron en localidades como A Laracha, Paiosaco, Caión, Lendo, Montemaior y Vilaño.

La jornada de clausura tuvo lugar el pasado miércoles y contó con la presencia del alcalde, José Manuel López Varela, y de la concejala de Servizos Sociais, Rocío López, además de los docentes responsables de la actividad.

El programa arrancó con una visita al Museo de Automoción e Historia (MAHI) de Arteixo, donde los participantes pudieron conocer la evolución de los vehículos y diversos aspectos relacionados con la historia del transporte. Posteriormente se desplazaron a Santa Cristina para compartir el almuerzo antes de continuar la excursión con un recorrido por el Museo dos Oleiros y el castillo de Santa Cruz.

Desde el Concello destacan que esta salida sirvió para reforzar la convivencia entre los participantes y poner el cierre a una actividad ya consolidada dentro de la programación municipal. El curso de alfabetización y memoria tiene como principales objetivos fomentar la estimulación cognitiva, favorecer la participación social y promover las relaciones personales entre las personas mayores.

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