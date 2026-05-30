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Laracha

El bar O Canta de A Laracha sorprende a su clientela con una paella gigante

Se repartieron alrededor de medio centenar de raciones

Redacción
30/05/2026 13:09
La paella gigante en 'O Canta' de Paiosaco
La paella gigante en 'O Canta' de Paiosaco
MN
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El café bar O Canta, de A Laracha, volvió a tirar de iniciativa para fidelizar a su clientela con una propuesta gastronómica que tuvo muy buena acogida entre sus habituales. El establecimiento preparó una paella gallega cocinada a fuego lento con la que se repartieron alrededor de medio centenar de raciones

La iniciativa partió de la hostelera Isabel Becerra, acompañada por su hijo Diego García, y convirtió la tarde del viernes en una cita diferente para los clientes del local. La respuesta fue muy positiva y la paella se agotó por completo, señal del buen recibimiento que tuvo entre los asistentes. 

Desde el establecimiento llevan meses apostando por actividades y detalles especiales para mantener el ambiente y premiar la fidelidad de su clientela, en una línea que combina hostelería, cercanía y pequeñas propuestas pensadas para dinamizar la vida social local. La experiencia dejó satisfechos tanto a los responsables del local como a los clientes, que destacaron el buen nivel del cocinado y el ambiente generado en torno a esta paella gigante.

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