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Laracha

Más de 400 personas disfrutan de la pulpada de San Román en Cabovilaño

Redacción
30/05/2026 19:00
Más de 400 personas disfrutaron este domingo de la pulpada de San Román que tuvo lugar en Cabovilaño, A Laracha
Más de 400 personas disfrutaron este domingo de la pulpada de San Román que tuvo lugar en Cabovilaño, A Laracha
Raúl López Molina
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Más de 400 personas disfrutan este sábado de la pulpada de San Román organizada por la comisión de Cabovilaño (A Laracha). Los comensales se reunieron al mediodía en la carpa instalada en el aparcamiento de Lendo, donde disfrutaron de un menú que incluyó empanada de bonito, pulpo á feira, xarrete al horno con guarnición, postre, café y chupito.

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La pulpada de San Román, en imágenes

Más de 400 personas disfrutaron este domingo de la pulpada de San Román que tuvo lugar en Cabovilaño, A LarachaVer más imágenes

 El grupo D’Festa se encargó de animar la sesión vermú y esta noche será el turno de Os Revenidos, Leite con Jalletas y la disco móvil Impacto con los dj Cote & Ariax.

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