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Laracha

‘Mi día’ de la ONCE deja un premio en A Laracha 

Redacción
01/06/2026 11:59
Un vendedor de cupones
El Ideal Gallego
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Mi día’ de la ONCE ha dejado en Laracha un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del sábado, 30 de mayo.

Manuel García García es el vendedor de la ONCE que ha dejado estos 3.000 euros en Laracha, en su ruta de venta por la localidad.

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.

‘Mi día’, como las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE se comercializan por los 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

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