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Laracha

A Laracha incrementa hasta los 150.000 euros la línea de ayudas para entidades y deportistas

Las bases de la convocatoria salieron publicadas en el Boletín Oficial da Provincia de este martes

Redacción
02/06/2026 22:51
En primer término, el regidor larachés, José Manuel López Varela
En primer término, el regidor larachés, José Manuel López Varela
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El Concello de A Laracha ha incrementando hasta un total de 150.000 euros (un 13.5% más que el año anterior) la cuantía de las subvenciones dirigidas a entidades culturales, deportivas y educativas, así como a deportistas individuales. 

Las bases de la convocatoria salieron publicadas ayer en el BOP. En la misma se mantienen las cuatro líneas de actuación subvencionables de anualidades anteriores, destinadas a colaborar con los gastos derivados de la organización y desarrollo de actividades realizadas a lo largo del presente ejercicio. 

Las entidades beneficiarias deberán desarrollar su actividad en el término municipal y carecer de ánimo de lucro. 

En el caso de los deportistas individuales, se requiere estar empadronado como mínimo desde hace dos años, disponer de licencia deportiva, no desarrollar la actividad como integrante de un club o entidad beneficiaria de esta misma convocatoria y participar en competiciones oficiales.

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