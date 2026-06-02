Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El vendedor de la ONCE Manuel García reparte suerte en A Laracha

Lleva 25 años de trayectoria

Redacción
02/06/2026 17:52
IMG-20260602-WA0000
Manuel García García
DB
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Mi día’ de la ONCE ha dejado en Laracha un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del pasado sábado, 30 de mayo.

Manuel García García es el vendedor de la ONCE que ha dejado estos 3.000 euros en Laracha, en su ruta de venta por la localidad. Se trata de un profesional con 25 años de trayectoria y reconocido por su capacidad comercial.

En 2011 repartió 350.000 euros entre los laracheses y ahora sigue repartiendo ilusión con premios menores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

En primer término, el regidor larachés, José Manuel López Varela

A Laracha incrementa hasta los 150.000 euros la línea de ayudas para entidades y deportistas
Redacción
IMG-20260602-WA0000

El vendedor de la ONCE Manuel García reparte suerte en A Laracha
Redacción
El ideal gallego

‘Mi día’ de la ONCE deja un premio en A Laracha
Redacción
Excursión de los participantes en el curso alfabetización e memoria de A Laracha

Cierra el curso de alfabetización y memoria de A Laracha con una excursión cultural
Redacción