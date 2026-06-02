El vendedor de la ONCE Manuel García reparte suerte en A Laracha

Manuel García García DB

Mi día’ de la ONCE ha dejado en Laracha un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del pasado sábado, 30 de mayo.

Manuel García García es el vendedor de la ONCE que ha dejado estos 3.000 euros en Laracha, en su ruta de venta por la localidad. Se trata de un profesional con 25 años de trayectoria y reconocido por su capacidad comercial.

En 2011 repartió 350.000 euros entre los laracheses y ahora sigue repartiendo ilusión con premios menores.