El PSOE de A Laracha exige aclaraciones sobre un camino en Golmar y las licencias de actividad empresarial

Inés Ramos, portavoz del PSOE larachés EC

Los socialistas de A Laracha acusan al gobierrno municipal de ejercer de forma “sistemática” una estrategia de “silencio y ocultación”.

La portavoz del grupo, Ines Ramos, responsabiliza concretamente al alcalde, José Manuel López Varela, de “bloquear por completo o labor de control e fiscalización da oposición ao deixar sen responder de forma reiterada solicitudes formais de información presentadas por rexistro”.

Dice la socialista que llevan meses esperando por aclaraciones por escrito sobre dos asuntos que consideran de máxima relevancia para el municipio.

El conflicto del camino público en A Tabeira (Golmar), por una parte, sobre el que preguntaron en el pleno de octubre de 2025.

Pedían concretamente copia completa del expediente y de las actas plenarias de 2015 sobre la presunta apropiación de un camino público por parte de un particular, sin que a día de hoy el gobierno haya informado de las medidas que se tomaron.

También preguntaron en enero de 2026 por el estado de las licencias de actividad empresarial, a fin de poder conocer el número de solicitudes pendientes, resueltas y los plazos medios de tramitación.

“É unha información crucial para o desenvolvemento económico e a seguridade xurídica do tecido empresarial da Laracha que segue gardada nun caixón”, dice la edil.

Para Inés Ramos este “silencio administativo” no es solo una falta de respecto institucional, sinó “un incumplimiento directo del marco legal vigente”.

“Se a xestión do alcalde fose impecable e transparente, non tería ningún problema en entregar estes expedientes; o seu silencio só demostra que ten algo que ocultar”, declara la portavoz socialista.

Por todo ello vuelve a pedir la entrega inmediata de la documentación solicitada.