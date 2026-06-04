El Concello de A Laracha adjudica por 171.000 euros la rehabilitación integral del centro sociocultural de Caión

La nueva edición de la Feira das Cereixas se celebrará en Paiosaco el domingo día 5 de julio Raúl López

Uno de los acuerdos adoptados por la Xunta de Goberno Local de A Laracha en su reunión de esta semana fue el relativo a la adjudicación del contrato de obras para la rehabilitación integral del centro sociocultural de A Insua, en Caión, a la empresa Esqueiro S.L..

La intervención cuenta con un presupuesto de 171.000 euros y busca mejorar la eficiencia energética del edificio que acoge el consultorio médico y las distintas actividades tanto del tejido asociativo como del propio Concello de A Laracha.

Al renovado inmueble también se quiere trasladar el nuevo comedor escolar del CEIP de Caión.

En el proyecto se contempla la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior en las fachadas, el refuerzo del aislamiento de la cubierta y la sustitución del actual sistema de calefacción por otro basado en aerotermia, más eficiente y sostenible.

Además, la intervención permitirá ampliar las posibilidades funcionales del inmueble de cara el futuro, reforzando su papel como espacio de referencia para la prestación de servicios públicos y para el desarrollo de la actividad social y comunitaria de Caión.

Los trabajos será cofinanciados por el Concello y la Xunta de Galicia al amparo de la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de obras de eficiencia energética en infraestructuras municipales.

POS+ Adicional

Uno de los acuerdos adoptados por la Xunta de Goberno Local de A Laracha en su reunión de esta semana fue el relativo a la adjudicación del contrato de obras para la rehabilitación integral del centro sociocultural de A Insua, en Caión, a la empresa Esqueiro S.L..

La intervención cuenta con un presupuesto de 171.000 euros y busca mejorar la eficiencia energética del edificio que acoge el consultorio médico y las distintas actividades tanto del tejido asociativo como del propio Concello de A Laracha.

Al renovado inmueble también se quiere trasladar el nuevo comedor escolar del CEIP de Caión.

En el proyecto se contempla la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior en las fachadas, el refuerzo del aislamiento de la cubierta y la sustitución del actual sistema de calefacción por otro basado en aerotermia, más eficiente y sostenible.

Además, la intervención permitirá ampliar las posibilidades funcionales del inmueble de cara el futuro, reforzando su papel como espacio de referencia para la prestación de servicios públicos y para el desarrollo de la actividad social y comunitaria de Caión.

Los trabajos será cofinanciados por el Concello y la Xunta de Galicia al amparo de la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de obras de eficiencia energética en infraestructuras municipales.