A Laracha visibiliza con una placa su compromiso de “Cidade Amiga da Infancia”

Participantes en el acto del descubrimiento de la plaza en A Laracha Mar Casal

El Concello de A Laracha descubrió este viernes en la Praza O Recreo la placa acreditativa del reconocimiento de “Cidade Amiga da Infancia”, concedido por Unicef España. Se trata de un distintivo que certifica su compromiso con la promoción de los derechos de la infancia, la participación real de los niños y adolescentes y el impulso de políticas públicas dirigidas a su bienestar y desarrollo integral.

En el acto participaron el alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Servicios Sociales, Rocío López; y Marta Andrade, responsable de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef Galicia. También asistieron representantes de los cuatro centros educativos del municipio e integrantes del Espacio de Participación Infantil y Adolescente (EPIA). La instalación de la placa supone un nuevo paso hacia la visibilización de este reconocimiento, que A Laracha recibió oficialmente en el mes de diciembre, convirtiéndose en uno de los once concellos gallegos distinguidos por Unicef.

Además, el Concello prevé instalar placas idénticas en otros puntos de encuentro y espacios representativos del municipio para reforzar la difusión de esta condición entre los vecinos.

Rocío López destacó que el distintivo es el resultado de un trabajo prologado en el tiempo para incorporar la voz de la infancia a la acción municipal. “Na Laracha cremos que os nenos, nenas e adolescentes deben ser escoitados en todas aquelas cuestións que lles afectan, desde a educación, a cultura ou o deporte ata ámbitos como o urbanismo, a seguridade ou as obras”, subrayó, al tiempo que recordó iniciativas como los Consello da Infancia e Adolescencia o los plenos infantiles periódicos.

Marta Andrade puso en valor el compromiso del Concello para lograr este reconocimiento e indicó que “ser Cidade Amiga da Infancia significa escoitar, pero tamén permitir que os nenos e nenas formen parte das decisións e da construción do municipio no que viven”.

El alcalde incidió en la importancia de hacer visible esta distinción y colocar a niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas porque, dijo, sus aportaciones son “fundamentais para seguir mellorando o noso concello”. El regidor agradeció la labor de todas las personas y entes implicados.