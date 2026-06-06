A Laracha disfrutó de un exitoso XVI Día do Deporte

Día do Deporte en A Laracha Raúl López

A Laracha celebró este sábado el XVI Día do Deporte. El evento se llevó de 10.30 a 13.30 horas con epicentro en la plaza Les Sables d'Olonne, aunque también se extendió hasta la plaza da Cultura, pistas polideportivas y el pabellón del Agra de Leborís.

Fútbol, baloncesto, tiro con arco, mountain bike, ajedrez, equitación, billarda, entrenamiento funcional, gimnasia de mantenimiento, marcha nórdica, pista de obstáculos, zumba o escalada tobogán, tabla de surf y salvamento son algunas de las propuestas practicadas con gran éxito y con monitores especializados.

Gran ambiente durante el Día do Deporte Raúl López

A lo largo de la mañana también hubo exhibiciones de patinaje, judo, gimnasia rítmica y zumba kids, lo que permitió al público conocer de cerca estos deportes y la actividad que llevan a lo largo de los año los clubes y escuelas deportivas municipales. Todo ello en una jornada que también ha promocionado los hábitos de vida saludables.

El Día do Deporte ha sido organizado por el Concello con la colaboración de entidades y clubs, entre ellos Club Baloncesto Laracha, Club Arco Laracha, Laracha en Dúas Rodas, Amigos del Judo Laracha, Club de Salvamento Acuático Laracha y los clubs de billarda APB A Laracha, Campo da Feira y Asociación Cultural Deportiva A Billarda de Toxo, además de la Xunta Local da Laracha de la Asociación Española Contra o Cancro, Gadis e Imprenta Esymar.