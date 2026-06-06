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Laracha

Hidroeléctrica celebra la fiesta de la Virgen de la Luz y sus 90 años

Directivos, personal y colaboradores compartieron comida en el restaurante Punta del Este de Carballo

Redacción
06/06/2026 09:12
Comida Hidroeléctrica de A Laracha (13)
Comida de Hidroeléctrica de A Laracha, con motivo de la fiesta de la Virgen de la Luz
Mar Casal
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Efeméride por partida doble en la capital de Bergantiños, donde este viernes se reunieron el equipo directivo, trabajadores, además de los más directos colaboradores de Hidroeléctrica de Laracha para honrar a la patrona, la Virgen de la Luz,y celebrar también el 90 aniversario de la empresa.

El evento se desarrolló en el restaurante Punta del Este de Carballo, con un menú concertado. A los actos acudieron los administradores de la empresa, representada por las hermanas Eva y Katy Martínez Cestafe, además de sus padres, como fundadores de la sociedad. 

Se sumaron trabajadores y técnicos en activo, algunos extrabajadores y esposas y colaboradores directos, los cuales disfrutaron de una fiesta de convivencia que les sirvió para intercambiar inquietudes, anécdotas y recuerdos. 

Hidroeléctrica Laracha (HL) nació en 1936 creando en una finca el salto de Rivela (Vilaño), y superando aquellos años de postguerra construyó caminos y tendidos para generar la energía y llevar la electricidad a los hogares y empresas para convertir A Laracha en uno los primeros municipios de la provincia con corriente eléctrica, favoreciendo así su expansión. 

La fiesta también trajo recuerdos y anécdotas y permitió retrotraerse a aquellos tiempos nada fáciles, en aras de crear un servicio tan elemental como el de la energía para facilitar el desarrollo de un término de connotaciones rurales y aislado en esos tiempos. 

Desde la firma, bajo la gerencia de Eva Martínez, se sigue apostando por el mapa larachés y las líneas de crecimiento que se avecinan aprovechando este enclave tan estratégico que posee. 

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