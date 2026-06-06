Hidroeléctrica celebra la fiesta de la Virgen de la Luz y sus 90 años

Comida de Hidroeléctrica de A Laracha, con motivo de la fiesta de la Virgen de la Luz Mar Casal

Efeméride por partida doble en la capital de Bergantiños, donde este viernes se reunieron el equipo directivo, trabajadores, además de los más directos colaboradores de Hidroeléctrica de Laracha para honrar a la patrona, la Virgen de la Luz,y celebrar también el 90 aniversario de la empresa.

El evento se desarrolló en el restaurante Punta del Este de Carballo, con un menú concertado. A los actos acudieron los administradores de la empresa, representada por las hermanas Eva y Katy Martínez Cestafe, además de sus padres, como fundadores de la sociedad.

Se sumaron trabajadores y técnicos en activo, algunos extrabajadores y esposas y colaboradores directos, los cuales disfrutaron de una fiesta de convivencia que les sirvió para intercambiar inquietudes, anécdotas y recuerdos.

Hidroeléctrica Laracha (HL) nació en 1936 creando en una finca el salto de Rivela (Vilaño), y superando aquellos años de postguerra construyó caminos y tendidos para generar la energía y llevar la electricidad a los hogares y empresas para convertir A Laracha en uno los primeros municipios de la provincia con corriente eléctrica, favoreciendo así su expansión.

La fiesta también trajo recuerdos y anécdotas y permitió retrotraerse a aquellos tiempos nada fáciles, en aras de crear un servicio tan elemental como el de la energía para facilitar el desarrollo de un término de connotaciones rurales y aislado en esos tiempos.

Desde la firma, bajo la gerencia de Eva Martínez, se sigue apostando por el mapa larachés y las líneas de crecimiento que se avecinan aprovechando este enclave tan estratégico que posee.