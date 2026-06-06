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Laracha

Paiosaco honra al Corpus durante tres días 

Las fiestas comienzan hoy y se prolongan hasta el lunes

Redacción
06/06/2026 11:54
Comisión de fiestas de Paiosaco
Comisión de fiestas de Paiosaco
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Echan a andar los festejos patronales del Santísimo Sacramento en San Martín de Lestón, en Paiosaco (A Laracha), desde hoy hasta el lunes. El programa abre esta mañana con una traca matinal de bombas de palenque que anuncian el inicio de las fiestas. A la par habrá dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas local, y misa solemne a las 13.30 horas en el templo de San Martín de As Rañeiras, seguida de procesión por el entorno.

En el recinto ferial habrá baile al mediodía, con una sesión vermú amenizada por la orquesta Acordes. Para la noche se anuncia la primera verbena, a partir de las 22 horas, en la que actuará la atracción Acordes, además de Impacto Móvil y los Dj David Bermúdez y Sote.

Mañana domingo es la jornada cumbre de celebraciones, y de nuevo habrá traca de fuegos y dianas y alboradas para comenzar el día. La misa solemne será a las 13.00 horas, seguida de procesió, que suele tener un loable seguimiento de devotos.

Al mediodía se ofrece una macro sesión vermú de baile y música con las aportaciones de dúo Galán, además de una tardeo musical con disco Impacto móvil, Tomando Party con David Bermúdez, Cotelo, Javi y Ariax. 

El lunes día 8 será la jornada de despedida de los festejos, en su primera etapa festiva. El cartel de la mañana incluye traca de fuegos, y la misa solemne en el templo de As Rañeiras volverá a ser a las 13.30 horas. Al acabar los cultos se ofrece baile en el recinto ferial, actividad que será animada por Unión y Fuerza

Desde las 17 horas se ofrece la tradicional Festa do Neno con actividades gratuitas para todos los asistentes. El programa incluye en la nueva plaza del grano, juegos e hinchables y la consolidada fiesta de la espuma, que se prolongará hasta finales de la tarde. 

La última verbena tendrá sus inicios a las 22.00 horas con las atracciones de Unión y Fuerza y la orquesta Kubo, en un fin de fiesta que se prolongará hasta las primeras horas de la madrugada. 

Un presupuesto de 80.000 euros

Paiosaco es uno de los núcleos laracheses en los que la comunidad se implica mucho en las celebraciones festivas y cada año toma el relevo un nuevo equipo. Desde octubre del pasado año fue constituida la organización; se comenzó a trabajar en el diseño y en la financiación y en un par de meses ya se disponía de las atracciones de este verano. 

Este equipo gestor ha diseñado una programación con la inversión de un monto económico de 80.000 euros para el año. El presupuesto se destina sobre todo a atracciones y animación, y se sufraga por el respaldo de 600 familias, unos 1.500 vecinos, el tejido empresarial de la zona, comerciantes, hosteleros, y el Concello da Laracha.

 La organización estima que por lo general cada casa o familia aporta una media de 50 euros, que suelen superarse a veces con creces, y apoyo de empresas. 

El equipo lo configuran: Irene, Laura, Richi, Manu, Ana, Pablo, Yeral, Andrea, Martín, Marcos, Xaquín, Gonzalo, Sofía, Lorena, Fani, Queitano, Pedro, Xurelo, Naiara, Cristel, Fani, Noemi y Paula.

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