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Laracha

Reapertura del bar Liverpool de Paiosaco

Se trata de una iniciativa de Jonathan Alonso e Irene Pazos

Redacción
06/06/2026 10:49
Apertura bar Liverpool en Paiosaco (1)
Jonathan Alonso e Irene Pazos
MN
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La sociedad larachesa descubrió este viernes un nuevo establecimiento de hostelería en la localidad de Paiosaco. Se trata del café bar Liverpool, en la planta baja del número 7 de avenida de Bergantiños. La iniciativa corresponde Jonathan Alonso e Irene Pazos, que se vieron respaldados por numerosos vecinos, amigos y familiares.

El local retoma aires nuevos y servicios variados ampliando la oferta de la localidad de la feria. Los asistentes les desearon éxitos.

Apertura bar Liverpool en Paiosaco (3)
La apertura del establecimiento contó con destacada asistencia
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Apertura bar Liverpool en Paiosaco (2)
La apertura del establecimiento contó con destacada asistencia
Cedida
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