Reapertura del bar Liverpool de Paiosaco

Jonathan Alonso e Irene Pazos MN

La sociedad larachesa descubrió este viernes un nuevo establecimiento de hostelería en la localidad de Paiosaco. Se trata del café bar Liverpool, en la planta baja del número 7 de avenida de Bergantiños. La iniciativa corresponde Jonathan Alonso e Irene Pazos, que se vieron respaldados por numerosos vecinos, amigos y familiares.

El local retoma aires nuevos y servicios variados ampliando la oferta de la localidad de la feria. Los asistentes les desearon éxitos.

La apertura del establecimiento contó con destacada asistencia MN