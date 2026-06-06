Laracha
Reapertura del bar Liverpool de Paiosaco
Se trata de una iniciativa de Jonathan Alonso e Irene Pazos
La sociedad larachesa descubrió este viernes un nuevo establecimiento de hostelería en la localidad de Paiosaco. Se trata del café bar Liverpool, en la planta baja del número 7 de avenida de Bergantiños. La iniciativa corresponde Jonathan Alonso e Irene Pazos, que se vieron respaldados por numerosos vecinos, amigos y familiares.
El local retoma aires nuevos y servicios variados ampliando la oferta de la localidad de la feria. Los asistentes les desearon éxitos.