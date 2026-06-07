Los guisantes y los pimientos de Herbón irrumpen con fuerza en Paiosaco hasta llegar a los 8 euros

Feira Paiosaco este domingo M. N.

El primer domingo del nuevo mes de junio, en los días previos al inicio del verano, deparó un nuevo calendario de mercados con dos celebraciones en Paiosaco, de A Laracha y Cee. En las dos localidades el ambiente ferial se mezcló con sus respectivas fiestas, por lo que se entrelazaban las celebraciones.

En Paiosaco coincidió con el día principal de las fiestas patronales en la localidad, por lo que el espacio del recinto se compartía con carpa de fiestas y atracciones típicas de ferias. En la villa da Xunqueira por su parte coincidía con la fiesta de Corpus, en la que también se elaboraron las tradicionales alfombras florales, aunque al celebrarse por la tarde la eucaristía no afectó al normal desarrollo del mercado por la mañana.

Con respecto a los productos habituales, Paiosaco tiene vocación de mercado de huerta y ahí se halla su tractor de arrastre de este amplio recinto en cada domingo. Las cosechas nuevas mandan en atención, y las patatas ya relevan en su casi totalidad a las de anterior cosecha. Ayer la patata de interior de la comarca y beiramar cotizó entre 1.50 y 3 euros, destacando las procedentes de Carballo, Malpica, A Laracha, Arteixo y hasta Pino do Val (Mazaricos) y Val de Barcia, de Carral.

Otros productos nuevos que irrumpen con fuerza en los mercados son los guisantes y los pimientos de Herbón, con precios muy elevados hasta llegar a los 8 euros. En el caso de los guisantes se vendían entre los 5 y los 8 euros el kilo, mientras que los pretendidos “pementos de Herbón- Padrón” es un caso de vistos y no visto, con muy poca oferta y un alto precio. Los que consiguen hacerse con ellos, llegan igualmente a los 8 euros el kilo, al igual que ocurrió la semana pasada en Carballo.

Los tomates también cotizan a precios muy elevados en el mercado, entre los 3 y los 7 euros. Las judías nuevas se despachaban a 3 euros; pimiento morrón a 3.50 euros; limones a 2 euros, y piezas de lechuga a 1 euro. El calabacín y el pepino cotizaban a 2.50 euros; nueces hasta los 7 euros; y las cebollas de Mens, Barizo y Beo a 2 euros; mientras que las ristras de ajos, oscilaban entre los 7 y los 12 euros.

El precio de las verduras se mantenía en el de mercados anteriores, con nabizas a 3 euros; repollo desde los 2 euros el kilo, una cifra similar a la coliflor. En un mercado como este, también gozan de atención los huevo camperos, que se vendían entre los 4 y los 5 euros; quesos artesanos, desde 9 a 10 euros el kilo; y por lo que respecta a la miel, botes de amplias referencias que iban desde los 10 a los 12 euros.

Este domingo también se exhibía variedad de carnes y embutidos y quesos por parte de puesto procedentes de Lugo, que cuentan con una alta reputación. Las cerezas del Bierzo y del Valle del Jerte también abundaban este domingo, con precios entre los 5 y los 8 euros el kilo. En alimentación, panaderías y locales de hostelería ofertaban amplia gama de comida preparada para llevar a casa.

El recinto de la feria ofrecía a su vez una gran movilidad y animación al coincidir con las fiestas del pueblo, con pasacalles de animación durante la mañana y el ajetreo típico de estas celebraciones. En este sentido, se notaba el ambiente en la hostelería, muy concurrida durante toda la mañana. Además, el buen tiempo de este domingo, con sol y una buena temperatura, contribuyó a realzar el ambiente festivo en los dos mercados de la comarca, muy animados desde primeras hora.

Feira de Paiosaco este domingo M.N.

En la otra punta de la Costa da Morte se encuentra el mercado de Cee, que se celebra todos los domingos. La villa da Xunqueira es uno de los enclaves comerciales más importantes de la comarca, de ahí la relevancia de su feria semanal. El diseño de la villa marinera y su expansión en el Recheo facilitan un ambiente propio de mercado que cada domingo luce sus mejores galas.

Ayer había un buen nivel, con unos 75 puestos ambulantes, entre los que destaca el textil, calzado, bisutería, deportes y, en menor medida, alimentación. El innovador mercado de abastos también resulta un importante atractivo para la alimentación y artículos de proximidad, así como el extenso comercio local, que está abierto cada domingo de mañana.

La hostelería de la villa se sitúa en el “top”, por su versátil opción de ocio y servicios y ayer tampoco fue una excepción. Además, hubo dos excursiones que ayudaron a animar el ambiente.