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Laracha

Navegar en la red de forma segura no tiene edad en Carballo 

Mucho interés entre los mayores de 60 años en el obradoiro sobre ciberseguridad  

Redacción
10/06/2026 23:37
obradoiro de ciberseguridad en Carballo
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Navegar de forma segura en la red no tiene edad en Carballo. En el obradoiro celebrado el pasado martes en las Escolas do Xardín bajo el título "Pantallas abertas: ciberseguridade sen filtros", participaron unas 22 personas, la mayoría alumnado de la escuela informática para mayores de 60 años. 

Tras visualizar un documental, se realizó una charla en la que se analizó que hay realmente detrás de las redes sociales, cómo proteger los datos personales y las calves para identificar la desinformación y los intentos de manipulación. 

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