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Laracha

A Laracha y Cerceda promueven un proyecto estratégico para mejorar la carretera que enlaza ambos municipios

El gobierno larachés acordó solicitar ayuda a la Xunta para financiar unas obras que se van a los 922.000 euros

Redacción
11/06/2026 18:25
Vista del vial que une la capital larachesa con Cerceda
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Los concellos de A Laracha y Cerceda promueven de forma conjunta un proyecto estratégico para mejorar la carretera que comunica ambos municipios, desde la confluencia con la DP-1913 en la capital larachesa pasando por Gabenlle, la variante de Requesende en la parroquia de Golmar y siguiendo por las de Soutullo y Soandres hasta llegar a la piscina de Cerceda, a la altura de la AC-400. 

La actuación está concebida como una intervención estratégica al beneficiar de manera directa a la movilidad intermunicipal, a la cohesión territorial, a la seguridad vial y a la competitividad económica de la zona. 

La carretera constituye una vía de comunicación fundamental para la comarca dado que presta servicio diariamente a la vecindad, a las explotaciones agropecuarias y forestales, al tejido empresarial, al transporte escolar y a los servicios públicos y de emergencias. 

Además, constituye una conexión esencial entre los núcleos rurales situados en el entorno y las principales vías de comunicación provinciales y autonómicas.

 Las obras previstas permitirán renovar la superficie de rodadura de los vehículos a lo largo de una distancia aproximada de 7,5 kilómetros, además de reforzar los elementos de seguridad y la señalización horizontal y vertical. 

El proyecto cuenta con un presupuesto de 922.250,59 euros y en la última sesión ordinaria, la Xunta de Goberno Local acordó solicitar una subvención para su cofinanciación a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes por un importe de 461.125,30 euros, al amparo de la convocatoria de ayudas para inversiones estratégicas en el fondo adicional de Cooperación Local.

Nueva nave para el polígono

Por otra parte, la Xunta de Goberno concedió licencia urbanística para la construcción de una nueva nave industrial en el parque empresarial de A Laracha. 

La empresa promotora desarrolla su actividad en el ámbito de los sistemas de climatización, aire acondicionado y frío industrial. 

El proyecto se ejecutará en una parcela de aproximadamente 1.200 metros cuadrados y contará con una edificabilidad de 720 metros cuadrados. 

Desde el Concello de A Laracha se valora muy positivamente esta nueva implantación, que contribuye a consolidar el polígono industrial como motor económico del municipio, y se destaca la importancia de seguir generando actividad económica y oportunidades de inversión que repercutan en la creación de empleo de calidad y en el fortalecimiento del tejido productivo local. 

En la misma sesión también fue concedida la licencia urbanística para la construcción de una nueva vivienda unifamiliar en la parroquia de Lestón. 

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