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Laracha

Autorizada una planta solar fotovoltaica para el centro logístico de Inditex en A Laracha

Con una inversión de 2,6 millones de euros, la futura planta estará localizada en la cubierta del edificio y constará de una instalación fotovoltaica ya existente

Redacción
12/06/2026 16:28
01 abril 2020 página 14A Laracha.- Los polígonos de la Costa da Morte mantienen una actividad casi nula en el estado de alarma En la foto centro logístico de Inditex en A Laracha
01 abril 2020 página 14A Laracha.- Los polígonos de la Costa da Morte mantienen una actividad casi nula en el estado de alarma En la foto centro logístico de Inditex en A Laracha
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 La Xunta ha otorgado autorización administrativa previa y de construcción para la instalación de una planta de producción solar fotovoltaica de 1 MW de potencia instalada en A Laracha, promovida por Inditex para destinar energía a su centro logístico. 

En un comunicado, la propia Xunta informa de la resolución de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, y destaca que supone dar luz verde al proyecto, promovido por Inditex con el fin de destinar la energía generada a autoconsumo del centro de almacenamiento y distribución de tejidos que tiene en A Laracha. 

Con una inversión de 2,6 millones de euros, la futura planta estará localizada en la cubierta del edificio y constará de una instalación fotovoltaica ya existente (de 0,1 MW de potencia e integrada por 368 paneles o módulos fotovoltaicos) y de otra nueva proyectada con una potencia de 0,9 MW y 2.268 paneles. 

Las autorizaciones concedidas –que, según indica la Xunta, ya fueron notificadas al promotor y cuya resolución se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia– le permitirás instalar los módulos fotovoltaicos indicados y también las infraestructuras auxiliares necesarias para distribuir la energía producida. 

En concreto, un centro de transformación de electricidad integrado por dos transformadores ya existentes y uno tercero nuevo. La Xunta precisa que estas autorizaciones se otorgan sin prejuicio de terceros e independientemente de otros permisos de competencia municipal, provincial u otros condicionados técnicos de organismos o empresas de servicio público o interés general afectados. 

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