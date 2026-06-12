El Centro de Interpretación dos Muíños de Auga de Golmar abre de nuevo sus puertas al público
El horario de atención para los dos próximos meses es de martes a sábado en horario de 10.00 a 18.00 horas.
El Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte abre este sábado sus puertas al público para seguir poniendo en valor el patrimonio histórico y etnográfico del municipio de A Laracha.
Durante los dos próximos meses el museo, emplazado en el Iglesario de Golmar, permanecerá abierto de martes a sábado en horario de 10.00 a 18.00 horas.
El acceso a los visitantes es totalmente gratuito, por lo que desde el Concello se anima a turistas y vecinos a pasar por las instalaciones.
El museo ofrece una experiencia muy mejorada tras la renovación integral de su muestra expositiva acometida el pasado año.
Esta actualización permitió modernizar los contenidos y reforzar su carácter didáctico y divulgativo, ofreciendo un recorrido más completo y atractivo que combina recursos audiovisuales, paneles interpretativos y nuevos materiales que facilitan la comprensión del patrimonio vinculado a la cultura tradicional y a los entornos fluviales.
Además de acudir al museo individualmente, también se ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas para grupos, que deberán concertarse previamente a través del correo electrónico museodegolmar@alaracha.gal o en el número de teléfono 647 828 559.