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Laracha

El Centro de Interpretación dos Muíños de Auga de Golmar abre de nuevo sus puertas al público

El horario de atención para los dos próximos meses es de martes a sábado en horario de 10.00 a 18.00 horas.

Redacción
12/06/2026 22:51
El Museo dos Muíños esta ubicado en la antigua rectoral de Golmar
El Museo dos Muíños esta ubicado en la antigua rectoral de Golmar
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El Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte abre este sábado sus puertas al público para seguir poniendo en valor el patrimonio histórico y etnográfico del municipio de A Laracha. 

Durante los dos próximos meses el museo, emplazado en el Iglesario de Golmar, permanecerá abierto de martes a sábado en horario de 10.00 a 18.00 horas. 

El acceso a los visitantes es totalmente gratuito, por lo que desde el Concello se anima a turistas y vecinos a pasar por las instalaciones. 

El museo ofrece una experiencia muy mejorada tras la renovación integral de su muestra expositiva acometida el pasado año. 

Esta actualización permitió modernizar los contenidos y reforzar su carácter didáctico y divulgativo, ofreciendo un recorrido más completo y atractivo que combina recursos audiovisuales, paneles interpretativos y nuevos materiales que facilitan la comprensión del patrimonio vinculado a la cultura tradicional y a los entornos fluviales. 

Además de acudir al museo individualmente, también se ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas para grupos, que deberán concertarse previamente a través del correo electrónico museodegolmar@alaracha.gal o en el número de teléfono 647 828 559. 

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