El Centro de Interpretación dos Muíños de Auga de Golmar abre de nuevo sus puertas al público

El Museo dos Muíños esta ubicado en la antigua rectoral de Golmar EC

El Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte abre este sábado sus puertas al público para seguir poniendo en valor el patrimonio histórico y etnográfico del municipio de A Laracha.

Durante los dos próximos meses el museo, emplazado en el Iglesario de Golmar, permanecerá abierto de martes a sábado en horario de 10.00 a 18.00 horas.

El acceso a los visitantes es totalmente gratuito, por lo que desde el Concello se anima a turistas y vecinos a pasar por las instalaciones.

El museo ofrece una experiencia muy mejorada tras la renovación integral de su muestra expositiva acometida el pasado año.

Esta actualización permitió modernizar los contenidos y reforzar su carácter didáctico y divulgativo, ofreciendo un recorrido más completo y atractivo que combina recursos audiovisuales, paneles interpretativos y nuevos materiales que facilitan la comprensión del patrimonio vinculado a la cultura tradicional y a los entornos fluviales.

Además de acudir al museo individualmente, también se ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas para grupos, que deberán concertarse previamente a través del correo electrónico museodegolmar@alaracha.gal o en el número de teléfono 647 828 559.