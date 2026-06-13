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Laracha

Ana Miranda apoya a los afectados por la planta de biogás y el proyecto minero de Coéns

La eurodiputada del BNG visitó A Laracha y Laxe en donde calificó ambas iniciativas de “depredadoras”

Redacción
13/06/2026 19:19
Ana Miranda se reunió en Soandres con un centenar de afectados por la planta de biogás
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La eurodiputada del BNG Ana Miranda se desplazó este sábado hasta A Laracha y Laxe para reunirse con las plataformas vecinales que están luchando contra la macroplanta de biogás de Soandres y la reactivación de la mina de caolín de Coéns, colectivos a los que mostró su apoyo. 

La nacionalista estuvo acompañada por el diputado Óscar Insua y por el responsable comarcal de la formación nacionalista en Bergantiños, el laxense Xosé Manuel Pose. 

En la parroquia larachesa de Soandres, Ana Miranda escuchó, junto a la portavoz municipal del BNG, Carolina Castiñeiras, las inquietudes del más de un centenar de personas que acudieron a la reunión, y que están afectadas directa o indirectamente por el proyecto de biogás. 

La europarlamentaria se ofreció a ayudar a la plataforma vecinal a tramitar una denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo.

 También informó de la pregunta que realizó en mayo a la Comisión Europea, con solicitud de respuesta escrita, sobre la posible afectación a zonas naturales protegidas y las medidas concretas que tomaron los gobiernos gallego y español para cumplir los requisitos de conservación 

de las zonas amenazadas.

Mina de Coéns

En la localidad laxense de Coéns, la portavoz municìpal y nueva candidata del BNG a la alcaldía, Cristina Vázquez del Prisco, fue quien ejerció de anfitriona. 

Tanto ella como el resto de asistentes al encuentro, informaron a la eurodiputada sobre los pormenores del proyecto minero. 

Ana Miranda comunicó a la plataforma vecinal que llevará a cabo una pregunta parlamentaria para que la Comisión Europea aclare si el proyecto cumple con la normativa de la UE en materia ambiental, patrimonial y de afección a las viviendas. 

La visita de la europarlamentaria sigue a la que el día anterior efectuó a Laxe la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. 

Allí asistió a la presentación de la candidata del BNG a la alcaldía y aprovechó para reunirse con representantes del pósito local y con vecinos de Traba, con los que abordó la situación de deterioro en la que se encuentra la laguna, asunto que ya motivó distintas iniciativas del BNG en el Parlamento de Galicia.

Ana Miranda con miembros de la plataforma de afectados por la mina de Coéns
Ana Miranda con miembros de la plataforma de afectados por la mina de Coéns
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