El primer premio de la Lotería Nacional cae en A Laracha

Julio López, responsable de la administración de lotería El Quince de A Laracha (2) EC

A Laracha resultó este sábado agraciada por la Lotería Nacional, con entre seis y siete décimos del primer premio vendidos en la administración ‘El Quince’, de la Avenida de Fisterra, según avanza su responsable, Julio López.

El número 69497, correspondiente al primer premio del sorteo de este sábado, reparte 60.000 euros al décimo. Julio López señala que los décimos se han repartido en ventanilla a vecinos o gente de paso. El primer premio lo han dado diez administraciones de todo el país.