Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El primer premio de la Lotería Nacional cae en A Laracha

La administración 'El Quince' ha repartido entre seis y siete décimos, a 60.000 euros cada uno

Redacción
13/06/2026 18:37
Julio López, responsable de la administración de lotería El Quince de A Laracha (2)
Julio López, responsable de la administración de lotería El Quince de A Laracha (2)
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

 A Laracha resultó este sábado agraciada por la Lotería Nacional, con entre seis y siete décimos del primer premio vendidos en la administración ‘El Quince’, de la Avenida de Fisterra, según avanza su responsable, Julio López.

 El número 69497, correspondiente al primer premio del sorteo de este sábado, reparte 60.000 euros al décimo. Julio López señala que los décimos se han repartido en ventanilla a vecinos o gente de paso. El primer premio lo han dado diez administraciones de todo el país.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La homenajeada junto a sus hijos

Emotivo homenaje de la comunidad educativa de Paiosaco a la profesora Agripina Alfeirán
Manuel Froxán Rial
Ana Miranda se reunió en Soandres con un centenar de afectados por la planta de biogás

Ana Miranda apoya a los afectados por la planta de biogás y el proyecto minero de Coéns
Redacción
Julio López, responsable de la administración de lotería El Quince de A Laracha (2)

El primer premio de la Lotería Nacional cae en A Laracha
Redacción
El Museo dos Muíños esta ubicado en la antigua rectoral de Golmar

El Centro de Interpretación dos Muíños de Auga de Golmar abre de nuevo sus puertas al público
Redacción