Las familias fueron protagonistas en la Run&Fun larachesa

Una niña saliendo de una de las zonas de red dispuesta a lo largo del circuito Raúl López

A Laracha celebró este domingo la primera edición de su ‘Run&Fun’ en la que el protagonismo fue para familias enteras del municipio que acudieron con sus hijos a participar en esta novedosa prueba de obstáculos, cuya finalidad no es otra más que la de pasárselo bien.

El evento llenó de animación el centro urbano y sirvió también para promocionar otros eventos deportivos que van a tener lugar en el municipio.

Los grandes triunfadores fueron los más pequeños, que se esforzaron a tope para superar los distintos retos dispuestos en el entorno de la Plaza Les Sables d’Olonne.