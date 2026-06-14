Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Las familias fueron protagonistas en la Run&Fun larachesa

En la singular carrera de obstáculos participaron muchos niños

Redacción
14/06/2026 22:25
En la prueba de obstáculos participaron muchos niños
Una niña saliendo de una de las zonas de red dispuesta a lo largo del circuito
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Laracha celebró este domingo la primera edición de su ‘Run&Fun’ en la que el protagonismo fue para familias enteras del municipio que acudieron con sus hijos a participar en esta novedosa prueba de obstáculos, cuya finalidad no es otra más que la de pasárselo bien. 

El evento llenó de animación el centro urbano y sirvió también para promocionar otros eventos deportivos que van a tener lugar en el municipio. 

Los grandes triunfadores fueron los más pequeños, que se esforzaron a tope para superar los distintos retos dispuestos en el entorno de la Plaza Les Sables d’Olonne.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

En la prueba de obstáculos participaron muchos niños

Las familias fueron protagonistas en la Run&Fun larachesa
Redacción
La homenajeada junto a sus hijos

Emotivo homenaje de la comunidad educativa de Paiosaco a la profesora Agripina Alfeirán
Manuel Froxán Rial
Ana Miranda se reunió en Soandres con un centenar de afectados por la planta de biogás

Ana Miranda apoya a los afectados por la planta de biogás y el proyecto minero de Coéns
Redacción
Julio López, responsable de la administración de lotería El Quince de A Laracha (2)

El primer premio de la Lotería Nacional cae en A Laracha
Redacción