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Laracha

Cien personas asistieron al curso de inteligencia emocional que impartió Afaber en A Laracha

La buena acogida que tuvo la actividad hace presagiar que tendrá continuidad en las parroquias del municipio

Redacción
15/06/2026 22:12
Los representantes del Concello y de Afaber durante la reunión
Los representantes del Concello y de Afaber durante la reunión
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Representantes del Concello de A Laracha de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bergantiños (Afaber) mantuvieron una reunión para analizar los resultados del taller de inteligencia emocional impartido por la entidad en los últimos meses. 

La actividad se llevó a cabo en las parroquias de Soandres, Erboedo, Lemaio, Montemaior, Caión, Golmar y Coiro en el marco del programa municipal ‘Saudables’, una iniciativa promovida por el Concello dentro de las acciones orientadas a evitar la soledad no deseada y a favorecer el envejecimiento activo de la población mayor. 

El nivel de participación fue bastante elevado por cuanto en total asistieron más de un centenar de personas, en su mayor parte mujeres. 

Los talleres tuvieron como principal finalidad ofrecer conocimientos básicos sobre salud mental, contribuyendo a identificar factores de riesgo y elementos protectores, así como a adquirir estrategias de prevención y bienestar emocional.

 Además, las personas participantes pudieron ahondar en el conocimiento de las emociones y en su gestión en el día a día. También realizaron sesiones de risoterapia. 

Otro de los aspectos trabajados fue el uso de herramientas de expresión emocional y relajación, entre ellas la música. 

A la vista de los buenos resultados obtenidos, Concello y Afaber coincidieron en que van a estudiar la posibilidad de dar continuidad a la actividad durante el próximo curso. 

Por parte municipal asistieron el alcalde, José Manuel López Vareal, y la concejala de Servicios Sociales, Rocío López, mientras que Afaber estuvo representada por su presidente, Jesús Manuel Villar, y por la educadora social Mónica Martínez.

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