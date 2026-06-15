El Concello larachés refuerza la colaboración institucional contra la violencia de género

Reunión de archivo de una de las mesas contra la violencia de género en A Laracha EC

A Laracha fue escenario de dos reuniones de otras tantas mesas sectoriales de coordinación institucional contra la violencia de género.

Una de las reuniones correspondió a la mesa educativa y sanitaria, en la que se acordó reforzar los protocolos de coordinación existentes entre los diferentes profesionales implicados para favorecer la detección temprana de posibles situaciones de violencia de género y su derivación al CIM con el objetivo de ofrecer una atención integral y especializada a las personas afectadas.

Durante el encuentro también se realizó un análisis de casos reales y de posibles situaciones de vulnerabilidad, compartiendo información y criterios de actuación para mejorar la coordinación entre los distintos servicios y optimizar la respuesta ante cada circunstancia.

Además, los miembros de la mesa avanzaron en la planificación de las actividades de prevención de las malas conductas, promoción de relaciones saludables y fomento de valores de respeto e igualdad entre la juventud, entre otras temáticas, que se desarrollarán en los centros de enseñanza durante el próximo curso.

Por otra parte, también se celebró la reunión de la mesa de coordinación policial contra la violencia de género, en la que participó la directora del CIM y representantes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

En esta sesión se abordaron cuestiones ligadas a la coordinación entre los diferentes servicios, la revisión de aspectos vinculados al programa Atenpro y el seguimiento de los protocolos de actuación establecidos para garantizar una respuesta eficaz ante posibles casos de violencia de género.

El Concello larachés agradece su implicación a todos los profesionales.