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Laracha

A Laracha adjudica dos proyectos de mejora de la red viaria en cuatro parroquias

Con una inversión total de 166.000 euros, cofinanciados con el POS provincial

Redacción
17/06/2026 19:48
El proyecto cuenta con un presupuesto de 135.000 euros y es financiado por Agader y el Concello
Unas obras anteriores en A Laracha
Cedida
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La Xunta de Goberno Local de A Laracha acordó este miércoles adjudicar la ejecución de dos proyectos de mejora de la red viaria que afectan a zonas rurales de cuatro parroquias, con una inversión total de 166.000 euros, cofinanciados con el POS. 

Una de las actuaciones se localiza en el núcleo da Areosa en Vilaño, donde se prevé actuar en unos 300 metros de carretera para renovar la superficie de rodadura y reforzar la seguridad con la nueva señalización horizontal y vertical.

 En Torás se intervendrán en los accesos a A Brañas, en 452 metros, además de renovar el pavimento, reforzar la señalización y acondicionar los sobreanchos para incorporarlos a la plataforma de la calzada. 

Estas mismas obras se llevarán a cabo en Borreiros y O Loureiro de Borreiros, en Soandres, con otros 450 metros de vía afectados, y en tres carreteras de A Grela, en Lestón, que superan el medio kilómetro de distancia. En este último caso se aprovecharán las obras para ampliar la red de abastecimiento de agua y dotar de ese servicio a las viviendas unifamiliares construidas recientemente en la zona. 

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