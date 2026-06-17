El PSOE larachés denuncia el abandono del parque canino por parte del ente municipal

Imagen del PSOE larachés denunciando el estado del parque Cedida

El grupo municipal socialista de A Laracha denunció este miércoles de forma simbólica “la privatización forzosa” del mantenimiento del área canina municipal. La portavoz socialista, Inés Ramos, afirmó que son los propios usuarios los que tienen que poner de su bolsillo las cuerdas, parches y bridas plásticas para asegurar el vallado perimetral y evitar que sus mascotas salgan hacia la carretera.

La socialista presentó un ‘kit de bridas’ con el que los vecinos arreglan el parque “ante la dejadez del gobierno municipal”. Para Ramos, el Concello de A Laracha “vive de inauguraciones” mientras “deja que los servicios públicos se degraden hasta ser peligrosos”. Denuncia que el parque canino se ha convertido “en una trampa con baches peligrosos en la tierra, la manguera del bebedero suelta por el suelo, que la falta de roza genera plagas de insectos y que la falta de una doble puerta de seguridad es un error de diseño clamoroso”.