Xunta y Concello colaboran en la mejora del entorno urbano del CEIP Otero Pedrayo de A Laracha

Firma del convenio entre la Xunta y el Concello de A Laracha MONICA ARCAY CARRO

La Xunta colabora con el Concello de A Laracha en la mejora del entorno urbano del CEIP Otero Pedrayo, a través de la concesión de un préstamo que ronda los 115.000 euros, sin intereses, del Fondo de Cooperación de la Xunta para municipios de menos de 50.000 habitantes.

La conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, junto con el secretario xeral técnico de la Consellería, Yago Borrajo, firmó ayer con el alcalde, José Manuel López Varela, para la financiación del acondicionamiento del espacio público que rodea este centro educativo.

El convenio rubricado ayer en San Caetano (Santiago) tiene como principal objetivo ejecutar las obras necesarias para mejorar la accesibilidad, seguridad viaria y calidad urbana del entorno escolar. Así, las intervenciones proyectadas por el Concello incluyen la renovación de pavimentos, la mejora de la accesibilidad, drenaje, alumbrado, mobiliario urbano, señalización y zonas verdes.

Esta intervención se llevará a cabo mediante la iniciativa de la Xunta, que está destinada a financiar actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido en concellos de menos de 50.000 habitantes, dotado con algo más de 3 millones de euros en total. Se trata de préstamos sin intereses que los concellos pueden devolver en un plazo máximo de 8 años.