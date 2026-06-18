El Concello da visibilidad a la diversidad con la campaña ‘Na Laracha cabemos todas as cores’

Presentación de la campaña LGTBI en A Laracha CL

El Concello presentó este jueves la campaña institucional ‘Na Laracha cabemos todas as cores’, una iniciativa que se promueve alrededor de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con la que se pretende visibilizar la diversidad y reforzar los valores de respeto, igualdad y la convivencia entre la ciudadanía.

En la presentación participaron el alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Igualdad, Rocío López, y una amplia representación del Gobierno local. También acudieron la directora del Centro de Información ás Mulleres (CIM) y la técnica municipal de Igualdad.

Bajo el lema ‘Na Laracha cabemos todas as cores’, la campaña transmite un mensaje de inclusión y respeto, reivindicando una sociedad donde todas las personas puedan vivir con libertad, dignidad e igualdad de oportunidades, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

El alcalde destacó que “A Laracha é un concello de todas e de todos. Un lugar no que a diversidade non só ten cabida, senón que forma parte da nosa sociedade e da nosa forma de convivir”. Además, incidió en que la campaña pretende seguir avanzando “nunha Laracha máis inclusiva, máis respectuosa e máis comprometida coa igualdade de dereitos”, defendiendo que cada persona pueda vivir con libertad, sin miedo y con dignidad.

La imagen de la campaña es una ilustración que representa simbólicamente el municipio como espacio compartido, abierto y acogedor, con personas de todas las edades conviviendo en el mismo entorno.