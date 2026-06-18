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Laracha

El Concello da visibilidad a la diversidad con la campaña ‘Na Laracha cabemos todas as cores’

Se pretende visibilizar la diversidad y reforzar los valores de respeto, igualdad y la convivencia entre la ciudadanía

Redacción
18/06/2026 22:23
Presentación de la campaña LGTBI en A Laracha
Presentación de la campaña LGTBI en A Laracha
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El Concello presentó este jueves la campaña institucional ‘Na Laracha cabemos todas as cores’, una iniciativa que se promueve alrededor de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con la que se pretende visibilizar la diversidad y reforzar los valores de respeto, igualdad y la convivencia entre la ciudadanía.

 En la presentación participaron el alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Igualdad, Rocío López, y una amplia representación del Gobierno local. También acudieron la directora del Centro de Información ás Mulleres (CIM) y la técnica municipal de Igualdad. 

Bajo el lema ‘Na Laracha cabemos todas as cores’, la campaña transmite un mensaje de inclusión y respeto, reivindicando una sociedad donde todas las personas puedan vivir con libertad, dignidad e igualdad de oportunidades, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. 

El alcalde destacó que “A Laracha é un concello de todas e de todos. Un lugar no que a diversidade non só ten cabida, senón que forma parte da nosa sociedade e da nosa forma de convivir”. Además, incidió en que la campaña pretende seguir avanzando “nunha Laracha máis inclusiva, máis respectuosa e máis comprometida coa igualdade de dereitos”, defendiendo que cada persona pueda vivir con libertad, sin miedo y con dignidad.

La imagen de la campaña es una ilustración que representa simbólicamente el municipio como espacio compartido, abierto y acogedor, con personas de todas las edades conviviendo en el mismo entorno.

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