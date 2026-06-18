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Laracha

Herido un ciclista en un atropello en Cabovilaño

Los hechos ocurrieron junto a la rotonda de la autovía

Redacción
18/06/2026 22:32
Atropello en A Laracha
La bicicleta del ciclista accidentado
DB
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Un ciclista ha resultado herido en un atropello ocurrido este jueves en A Laracha. El siniestro se produjo sobre las 21.30 horas en Cabovilaño, concretamente en la intersección de la carretera comarcal AC-552, a la altura de la rotonda situada a la salida de la autovía. 

El ciclista, vecino de Rus (Carballo) fue evacuado en la ambulancia. Al lugar se han desplazado una ambulancia del 061, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, que reguló el tráfico en la zona. 

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