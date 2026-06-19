La bandera azul ondea de nuevo en el museo de Golmar, coincidiendo con su apertura estival

Izado de la bandera en Golmar Cedida

El Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte, situado en el Igrexario de Golmar (A Laracha), luce un año más la bandera de Centro Azul, izada este viernes por el alcalde, José Manuel López Varela. En el acto también participaron los ediles José Ramón Martínez (Medio Ambiente), Patricia Bello (Turismo), Cristina Vieites y Manuel García Montes, ademais de la técnica responsable de la instalación.

El Centro Azul es un distintivo que el museo recibe desde hace años y que reconoce su labor continuada de divulgación, educación ambiental y puesta en valor del patrimonio etnográfico y natural, especialmente vinculado a la cultura de los molinos de agua.

El izado coincide con la apertura de la instalación al público para la temporada de verano, durante la cual permanecerá abierto de martes a sábado en horario de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita. La muestra expositiva del museo ofrece una experiencia renovada tras su reciente actualización, que permitió modernizar contenidos y reforzar su carácter didáctico. También se ofrecen visitas guiadas para grupos, previa reserva en el correo electrónico museodegolmar@alaracha.gal o en el teléfono 647 828 559.