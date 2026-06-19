La Orquesta de Cámara Galega ofrecerá un concierto en el monasterio de Soandres el día 27

Una charla celebrada en el monasterio de Soandres Cedida

La Orquesta de Cámara Galega ofrecerá el próximo sábado 27 junio un concierto en el Mosteiro de San Pedro de Soandres, en A Laracha, con el patrocinio de Red Eléctrica y la colaboración del Concello. Será a las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El concierto se enmarca en el proyecto de difusión musical por el territorio gallego que la orquesta de cámara viene desarrollando desde el pasado año, una iniciativa orientada a llevar la música clásica y de cámara a diferentes localidades de Galicia, favoreciendo el acceso de la ciudadanía a programaciones culturales de calidad fuera de los circuitos habituales.

Bajo la dirección de Rogelio Groba Otero, la Orquesta de Cámara Galega presentará una propuesta musical pensada para dialogar con la singularidad del monasterio de Soandres, un espacio patrimonial de gran relevancia histórica y simbólica en toda la comarca. La iniciativa busca unir excelencia artística, territorio y puesta en valor del patrimonio, en un encuentro entre música, historia y ciudadanía.