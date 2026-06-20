Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El Concello larachés aprueba la oferta de empleo público para este año con cinco plazas de nuevo ingreso

Son dos para los servicios administrativos y tres de Policía Local

Redacción
20/06/2026 19:40
Las plazas convocadas son cinco
AEC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

 El Concello larachés ha aprobado la oferta de empleo público de 2026 con cinco plazas de nuevo ingreso: dos que permitirán reforzar los servicios administrativos municipales y otras tres para el cuerpo de Policía Local. La oferta fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del viernes pasado e incluye todas las vacantes que pueden ser incluidas de acuerdo con los límites establecidos por la normativa estatal en materia de tasa de reposición de efectivos. 

Esta oferta, para funcionarios de carrera, incluye dos plazas de auxiliar administrativo, encuadradas en el grupo C2 y de acceso libre. Este trámite supone el inicio del proceso para su cobertura definitiva y la legislación vigente establece un plazo máximo de tres años para que el Concello convoque dichas plazas.

 La oferta aprobada contempla otras tres plazas de Policía Local del grupo C1, de las cuales dos serán cubiertas por el sistema de movilidad y otra por acceso libre. En el caso de las plazas policiales, los procedimientos selectivos están delegados en la Axencia Galega de Seguridade Pública. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El Concello larachés aprueba la oferta de empleo público para este año con cinco plazas de nuevo ingreso
Redacción
El ideal gallego

La bandera azul ondea de nuevo en el museo de Golmar, coincidiendo con su apertura estival
Redacción
La charla celebrada el sábado en el monasterio de Soandres

La Orquesta de Cámara Galega ofrecerá un concierto en el monasterio de Soandres el día 27
Redacción
Atropello en A Laracha

Herido un ciclista en un atropello en Cabovilaño
Redacción