El Concello larachés aprueba la oferta de empleo público para este año con cinco plazas de nuevo ingreso

Las plazas convocadas son cinco AEC

El Concello larachés ha aprobado la oferta de empleo público de 2026 con cinco plazas de nuevo ingreso: dos que permitirán reforzar los servicios administrativos municipales y otras tres para el cuerpo de Policía Local. La oferta fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del viernes pasado e incluye todas las vacantes que pueden ser incluidas de acuerdo con los límites establecidos por la normativa estatal en materia de tasa de reposición de efectivos.

Esta oferta, para funcionarios de carrera, incluye dos plazas de auxiliar administrativo, encuadradas en el grupo C2 y de acceso libre. Este trámite supone el inicio del proceso para su cobertura definitiva y la legislación vigente establece un plazo máximo de tres años para que el Concello convoque dichas plazas.

La oferta aprobada contempla otras tres plazas de Policía Local del grupo C1, de las cuales dos serán cubiertas por el sistema de movilidad y otra por acceso libre. En el caso de las plazas policiales, los procedimientos selectivos están delegados en la Axencia Galega de Seguridade Pública.