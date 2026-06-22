El Centro de Día de A Laracha abrirá sus puertas con una jornada inspirada en el San Xoán medieval

Centro de día de A Laracha Cedida

El Centro de Día y Hogar Residencial de A Laracha celebrará este martes una jornada de puertas abiertas bajo la temática de un 'San Xoán Medieval', una propuesta que busca acercar las instalaciones y el trabajo diario del centro a la ciudadanía.

La actividad se desarrollará entre las 10.30 y las 12.00 horas en las instalaciones ubicadas en la Rúa Marta Mariño y permitirá a los visitantes conocer de cerca los servicios que presta el centro, así como participar en una experiencia ambientada en la época medieval.

La iniciativa incluirá una decoración temática inspirada en la Edad Media y diferentes actividades pensadas para crear un ambiente festivo coincidiendo con la celebración de San Xoán. Desde la organización animan a familiares, vecinos y personas interesadas a acercarse al centro para conocer sus instalaciones y compartir una mañana diferente con usuarios y profesionales.