La oficina de información turística de Caión ya está abierta en la antigua casa rectoral

Jóvenes laracheses de intercambio en Venecio EC

La oficina de información turística de Caión (A Laracha) ya tiena abiertas sus puertas en la antigua casa rectoral de la localidad, en pleno centro de la localidad, para recibir a los visitantes. Permanecerá abierta de lunes a sábado. El lunes sólo abre de tarde, de 15.00 a 18.00 horas; de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas; y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

La oficina cuenta con personal técnico especializado que facilitará información sobre los principales recursos turísticos del concello larachés, así como de otros municipios de la Costa da Morte y de Galicia en general. Además de actuar como punto de acogida y orientación para los visitantes, este servicio contribuye a la promoción de Caión como uno de los destinos turísticos de referencia da costa gallega, gracias a su patrimonio natural, histórico y cultural, su tradición marinera y la calidad de sus playas u espacios de ocio, tal como destacan desde el Concello.

Por otra parte, gracias a la colaboración del Concello larachés con distintas entidades europeas, y en el marco de los programas de intercambio juvenil que se realizan en los últimos años, estos días un grupo de jóvenes del municipio participa en otra iniciativa, con una estancia en Venecia.

La expedición está formada por cinco jóvenes y dos acompañantes del Concello. El viaje comenzó el pasado sábado 20 y rematará el 27 de julio, con un programa de visitas por la ciudad italiana.