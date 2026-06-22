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Laracha

La oposición vecinal a la planta de biogás de Soandres se refuerza con una nueva asociación

Durante el encuentro celebrado este domingo, se acordó la creación de la asociación vecinal, ecologista y cultural Terra de Soandres

Redacción
22/06/2026 17:01
Amablea de los vecinos de Soandres este domingo en el monaterio
Amablea de los vecinos de Soandres este domingo en el monaterio
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La contestación social al proyecto de macroplanta de biogás previsto en la parroquia larachesa de Soandres continúa ganando organización y respaldo vecinal. Cerca de 200 personas participaron este domingo en la asamblea abierta convocada por la Plataforma Stop Biogás A Laracha en el monasterio de Soandres para analizar la situación actual del proyecto y presentar las próximas acciones que se desarrollarán durante las próximas semanas. 

Ni las altas temperaturas ni la coincidencia con el partido de la selección española impidieron que numerosos vecinos acudiesen a la reunión, celebrada a las 17.30 horas. El encuentro sirvió para repasar el trabajo realizado desde que trascendió la existencia del proyecto, recoger propuestas de la ciudadanía y definir nuevas estrategias para mantener la oposición a la instalación. 

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A la asamblea también asistieron representantes políticos de diferentes formaciones, así como miembros de la Plataforma Biometano Deza, colectivo que comparte inquietudes similares respecto a otros proyectos vinculados a la producción de biometano en Galicia. Uno de los principales anuncios realizados durante la reunión fue la creación de la asociación vecinal, ecologista y cultural Terra de Soandres

Según explicaron los promotores, esta nueva entidad surge ante la necesidad de contar con una estructura formal que permita canalizar de manera más eficaz las acciones sociales, administrativas y jurídicas relacionadas con la tramitación del proyecto. La asociación estará abierta a la participación de cualquier vecino interesado y contará inicialmente con un correo electrónico propio. 

Foto horizontal Alegacion Colectiva Biogas

Siete mil firmas en una alegación colectiva contra la planta de biogás

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Próximamente dispondrá también de perfiles en redes sociales y prevé establecer un punto de atención presencial en la Escola Unitaria da Revoltiña, en la propia parroquia. Los integrantes de la plataforma consideran que la constitución de esta entidad facilitará la personación en los procedimientos administrativos y permitirá reforzar la defensa de los intereses de la población afectada. 

La agenda de trabajo continuará ya esta misma semana con reuniones previstas tanto con el Concello de A Laracha como con representantes del grupo parlamentario del Partido Popular en Santiago. El objetivo es trasladar directamente sus preocupaciones y avanzar en la solicitud de una reunión con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, departamento encargado de la tramitación ambiental de la iniciativa. 

La movilización también tendrá presencia fuera del municipio. La plataforma participará los días 27 y 28 de junio en el encuentro Dexo Terra Viva, que se celebrará en Oleiros y reunirá a colectivos sociales, vecinales y ambientales de distintos puntos de Galicia para debatir sobre los desafíos que afectan al territorio. Además de las acciones institucionales, los vecinos ya preparan nuevas actividades para las próximas semanas. 

Entre ellas figuran charlas informativas, rutas de senderismo y la posible organización de un gran evento cultural abierto al público que combinaría mesas redondas, actuaciones musicales y actividades divulgativas. Los promotores señalan que estas iniciativas buscan no solo seguir informando sobre las consecuencias que, a su juicio, podría tener la planta de biogás para la zona, sino también recaudar fondos para sostener las acciones emprendidas y fortalecer los lazos entre la comunidad vecinal.

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