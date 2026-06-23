El museo de Golmar ‘Xira a moa’ este verano con una amplia programación

Presentación de 'Xira a roda' Cedida

El Concello de A Laracha impulsará este verano una nueva y amplia programación cultural en el Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte, situado en la antigua rectoral de Golmar. El programa lleva por título ‘Xira a moa’ y tiene como objetivo ampliar la oferta de actividades para todos los públicos y poner en valor este espacio tras su reciente musealización.

El programa fue presentado este martes por el alcalde, José Manuel López; la concejala de Educación, Cultura e Turismo, Patricia Bello; junto a la técnica municipal que estará a cargo de las actividades.

La iniciativa incluye obradoiros, actividades de naturaleza, experiencias vinculadas a las tradiciones populares, un espectáculo musical y rutas guiadas.

‘Xira a moa’ comenzará del 1 al 3 de julio con el obradoiro ‘Días no muíño’, dirigido a chavales de entre 5 y 12 años. Serán unas jornadas centradas en la vida y en las tradiciones que rodeaban a los molinos, combinando una visita explicativa a las instalaciones con la elaboración de un mural temático y diferentes actividades al aire libre, con juegos tradicionales como carreras de sacos.

El día 4 se celebrará ‘Tecendo tradición’, un obradoiro de cestería orientado al público adulto.

Entre los días 7 y 9 se desarrollará ‘Caderno dos muíños’, una actividad para niños de 4 a 6 años centrada en la naturaleza del entorno del museo. Los participantes crearán su propio cuaderno de campo a partir de la recogida y observación de plantas presentes en los alrededores del centro para aprender a clasificarlas y conocerlas.

La programación continuará el 16 con ‘Do gran ao pan’, un obradoiro infantil en el que los participantes descubrirán el proceso tradicional de la elaboración del pan, desde la transformación del cereal hasta la obtención del producto final.

Uno de los momentos destacados de la programación será el espectáculo musical ‘Unha noite no muíño’, que ofrecerá Caxoto el sábado 18 de julio, abierto para el público familiar sin necesidad de inscripción previa.

Los días 23 y 24 será el turno de ‘Máns á masa’, un obradoiro de cocina saludable destinado a menores de 5 a 12 años, en el que elaborarán recetas sencillas al tiempo que adquirirán hábitos de alimentación saludable.

La programación se completará con dos actividades para todos los públicos. El martes 28 se celebrará un paseo patrimonial de 4,2 kilómetros, que combinará una visita guiada al Centro de Interpretación con una andaina por la denominada ‘Ruta da Muíñeira ao ritmo do río Acheiro’.

Y el viernes 31 tendrá lugar la ruta nocturna ‘As pegadas do Bradoso’, un recorrido de 7,2 kilómetros con salida desde la escuela unitaria de Cumiáns.

La inscripción para participar en las actividades abrirá mañana. Será gratuita y obligatoria para todas las propuestas incluidas en el programa, excepto la actuación de Caxoto. Las personas interesadas pueden anotarse a través del número de teléfono 647 82 85 59 o en el correo electrónico museodegolmar@alaracha.gal.