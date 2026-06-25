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Laracha

El Concello larachés refuerza los servicios municipales e impulsa la creación de empleo este verano

Está en proceso de selección el personal que integrará la brigada de prevención y defensa contra los incendios

Redacción
25/06/2026 20:13
Socorristas y representantes del gobierno local posando con la bandera azul antes de izarla en la playa de Caión
Socorristas y representantes del gobierno local posando con la bandera azul antes de izarla en la playa de Caión
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El Concello larachés refuerza este verano los servicios municipales vinculados a la seguridad ciudadana y al mantenimiento de espacios públicos, así como a la protección del medio natural y a la atención de turistas y visitantes. Se trata de iniciativas financiadas con fondos municipales o con el apoyo de Xunta y Diputación, permitiendo, además, la creación de empleo.

Actualmente se encuentra en proceso de selección el personal que integrará la brigada de prevención contraincendios, que estará formada por cinco efectivos: un jefe de brigada, tres peones y un peón conductor. Los contratos tendrán una duración de tres meses.

Además, en el marco del programa Galicia Suma Talento: Rural Activo 2026, el Concello larachés incorporará a siete personas desempleadas para formar cuadrillas municipales que harán labores de mantenimiento, conservación y valorización de las zonas verdes del municipio.

Los que ya están prestando servicio son los cinco peones para formar la cuadrilla de limpieza de la playa de Caión durante tres meses. En la playa también está operativo el servicio de salvamento y socorrismo, integrado por un equipo de ocho personas, que presta su servicio entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Por otro lado, se ha contratado una técnica para atender durante seis meses el Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte en Golmar. 

A través del programa PEL Concellos se incorporó una cuadrilla de obras y servicios formada por siete personas: un capataz, cuatro peones y dos trabajadores destinados a servicios generales. El equipo estará operativo durante cinco meses y harán labores de mantenimiento y mejora en diferentes puntos del municipio.

A estas 33 contrataciones directas hay que añadir el empleo generado a través de otras iniciativas y servicios municipales que se refuerzan durante el verano, como los programas de actividades de conciliación, que requieren de monitores y personal especializado.

Además, recientemente empezó el obradoiro de empleo A Laracha X, que formará  a veinte alumnos-trabajadores durante nueve meses.

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