A Laracha acoge una charla para informar sobre las ayudas destinadas a rehabilitar viviendas 

Pleno de A Laracha celebrado este jueves en la Casa da Cultura Cedida

El Concello de A Laracha será escenario el próximo lunes 6 de julio de una jornada informativa sobre la nueva convocatoria de ayudas impulsada por la Xunta de Galicia para rehabilitar viviendas que se destinen a residencia habitual de personas trabajadoras vinculadas a empresas con centros de trabajo en la comunidad.

La sesión tendrá lugar a las 12 horas en la Casa da Cultura y será de acceso libre y gratuito. Estará impartida por el director territorial en A Coruña de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce Prego. La convocatoria está dirigida especialmente a empresas que necesitan incorporar mano de obra procedente de fuera de Galicia y que requieren alternativas de alojamiento para su personal.

Con este programa, promovido conjuntamente por las consellerías de Emprego y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, la Xunta pretende favorecer la recuperación de viviendas vacías y, al mismo tiempo, facilitar la llegada de trabajadores a municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de A Laracha