A Laracha invertirá más de 71.000 euros en mejorar dos plazas y una carretera municipal

Plazas Les Sables d’Olonne en A Laracha

El Concello de A Laracha ha sacado a licitación las obras de mejora de las plazas Les Sables d’Olonne, en la capital municipal, y Punta das Ondas, en Caión, además de un tramo de la carretera del lugar de Cancelo do Medio, en la parroquia de Cabovilaño. El proyecto cuenta con un presupuesto de 71.147 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de julio.

La actuación permitirá renovar tres espacios de uso cotidiano con el objetivo de mejorar su estado de conservación, reforzar la seguridad y optimizar los servicios que prestan a vecinos y visitantes. Las obras estarán cofinanciadas por la Diputación de A Coruña a través del Plan Único Concellos (POS+).

La intervención más destacada se desarrollará en la plaza Les Sables d’Olonne, uno de los principales espacios públicos de A Laracha, donde se celebran numerosos eventos multitudinarios a lo largo del año y que también funciona como aparcamiento para los residentes y para los usuarios del IES Agra de Leborís, la Biblioteca Municipal y la Casa da Cultura.

En este punto se renovará el pavimento mediante el fresado de las zonas deterioradas y la aplicación de una nueva capa de rodadura en toda la superficie. Además, se actualizará la señalización horizontal y vertical y se reforzará el equipamiento urbano.

En Caión, las obras se centrarán en la plaza Punta das Ondas, situada junto al paseo marítimo, detrás de la cetárea y muy próxima al Centro Sociocomunitario. El proyecto contempla la renovación del firme con pavimento asfáltico, el acondicionamiento de los márgenes para incorporarlos a la plaza, la mejora de la señalización horizontal y diversas actuaciones en la red de recogida de aguas pluviales para favorecer el drenaje de la zona.

La actuación se completa con la mejora de dos carreteras municipales en Cancelo do Medio, en la parroquia de Cabovilaño. Los trabajos abarcarán un total de 167 metros lineales e incluirán la limpieza de cunetas, el acondicionamiento de las plataformas, el refuerzo de la base del firme, la pavimentación con aglomerado asfáltico y la instalación de nueva señalización.

Con este proyecto, el Concello de A Laracha continúa ejecutando actuaciones de conservación y mejora de las infraestructuras municipales, tanto en los principales núcleos urbanos como en las parroquias, con el objetivo de incrementar la seguridad, mejorar la accesibilidad y prolongar la vida útil de los espacios públicos y de la red viaria local.