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Laracha

El larachés Pedro Vázquez Ramil se proclama campeón de España en los 100 metros de Frame Running

Participó en el Campeonato ¡Absoluto de Atletismo para Personas con Discapacidad, celebrado en Fuenlabrada

Redacción
28/06/2026 21:08
Pedro Vázquez Ramil campeón de España en los 100 metros de Frame Running
Pedro Vázquez Ramil campeón de España en los 100 metros de Frame Running
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El deporte larachés vuelve a sumar un nuevo éxito nacional. El vecino Pedro Vázquez Ramil se proclamó este fin de semana campeón de España en la categoría T72 de los 100 metros de Frame Running durante el Campeonato de España Absoluto de Atletismo para Personas con Discapacidad, celebrado en Fuenlabrada. 

El atleta logró la medalla de oro en una competición que reunió a los mejores especialistas del país y culminó así el intenso trabajo realizado durante los últimos meses. Su triunfo supone un nuevo reconocimiento a una trayectoria marcada por el esfuerzo, la constancia y la superación personal. 

Pedro Vázquez, deportista con parálisis cerebral, compite en la modalidad de Frame Running, una disciplina adaptada que permite a personas con discapacidad motriz participar en pruebas de velocidad mediante el uso de un triciclo sin pedales diseñado específicamente para facilitar el desplazamiento. 

Detrás de este campeonato de España hay numerosas horas de entrenamiento, sacrificio y dedicación, además del respaldo de su entrenador y de todas las personas que forman parte de su día a día. Su familia también ha desempeñado un papel fundamental, acompañándolo en cada paso de un camino que ahora tiene como recompensa el título nacional. 

Desde el Concello de A Laracha felicitaron públicamente al deportista por un logro que “enche de orgullo a todo o municipio” y destacaron que este éxito contribuye a dar visibilidad al deporte inclusivo y a los valores que representa. El gobierno local subrayó que la victoria de Pedro Vázquez demuestra que el talento, el compromiso y la perseverancia no entienden de barreras.

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