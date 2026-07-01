La Feira das Cereixas de Paiosaco consolida la apuesta por los grandes referentes de la cultura gallega

Presentación Feira das Cereixas de Paiosaco IG

La Feira das Cereixas de Paiosaco (A Laracha) será uno de los grandes eventos del fin de semana en la comarca, convertida en la cita gastronómica con mayor arraigo en el municipio, reconocida con el distintivo de Festa de Interese Turístico Galego.

El alcalde, José Manuel López Varela; la concejala de Festas, Patricia Bello; y los miembros de la Comisión de Festas de Paiosaco presentaron este miércoles de forma oficial el cartel, que arrancará de forma oficial el sábado 4 y culminará el domingo 5 con grandes referentes de la cultura gallega, además del aspecto gastronómico.

La programación empieza con una sesión vermú a cargo del dúo Charada (14.00 horas). La fiesta continúa por la noche con la verbena amenizada por el grupo Bomba, Impacto y las sesiones de los dj Drew Korme y Javi, que completarán la oferta musical. Además, se celebrará la XI edición del Aberto das Cereixas de Billarda, a partir de las 17.00 horas en el aparcamiento público junto a la gasolinera. La competición será organizada por el club Campo da Feira, con la colaboración del Concello y la Liga Galega de Billarda.

El domingo es el día grande de la celebración, con las cerezas y la música como principales atractivos. Por la mañana se celebra la feria tradicional, amenizada por la charanga Malandros Escola de Samba y diferentes sorpresas que llenarán de música y color el recinto hasta la sesión vermú, con el dúo Xilo e Carlos.

El Concello informó que todavía quedan plazas disponibles para el obradoiro infantil de cocina dirigido a niños de 5 a 12 años, que realizarán una experiencia culinaria con la elaboración de una receta a base de cerezas. La inscripción es gratuita y hay dos turnos, de 10.20 a 11.45 horas y de 12.15 a 13.30 horas.

Por la tarde (20.00 horas) habrá una actuación de música y baile tradicional de la Asociación Cultural Queiroga, para dar paso al concierto de Radio Cos, a las 22.00 horas. Se trata de uno de los grupos musicales gallegos de mayor proyección y calidad del panorama folclórico, liderado por Xurxo Fernandes y Quique Peón, que acercará el sonido puro de las panderetas y cantares tradicionales con energía renovada y contemporánea.

La feria está organizada por el Concello y la comisión de fiestas, con la colaboración de la Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y Abanca.