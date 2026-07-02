El PSOE larachés denuncia el "abandono" de Currelos de Arriba

Inés Ramos, portavoz del PSOE larachés EC

El PSdeG-PSOE de A Laracha denunció este jueves el "estado de abandono" del núcleo rural de Currelos de Arriba, en la parroquia de Soandres. La portavoz socialista, Inés Ramos, visitó esta semana el lugar para comprobar su estado, encontrando "lixo acumulado, infraestruturas perigosas e falta de mantemento".

Denuncian los socialistas que el contenedor de basura de la zona lleva "días completamente cheo e rebordante, con bolsas acumuladas fóra do recipiente e materiais de construción depositados ao seu carón sen que o Concello procedese á súa retirada".

"Non é admisible que os veciños de Currelos teñan que convivir con esta imaxe semana tras semana, o servizo de recollida non está a funcionar como debería neste núcleo", afirma la portavoz socialista.

"Agravando aínda máis a situación, cando a recollida de lixo coincide en festivo, o servizo non se presta nin se reforza, simplemente non pasan", denuncia. Ramos ve también especialmente preocupante la existencia de un agujero de considerables dimensiones en la orilla de la carretera, "que está sendo cuberto de xeito provisional cunha simple táboa de madeira podre", con el riesgo que conlleva.

A todo ello suma "o estado xeral das vías de acceso ao núcleo, con marxes sen rozar, vexetación invadindo a calzada e ausencia de beirarrúas ou elementos de seguridade viaria, déficits históricos froito da falla de atención por parte do goberno local como é caso doutras parroquias rurais do municipio", afirma.

Por todo ello, el PSOE exige una "actuación inmediata" y reclama al gobierno local la limpieza y vaciado urgente del contenedor de Currelos de Arriba, así como la revisión del calendario de recogida en la zona. Pide también la reparación inmediata del agujero en la carretera, además de un plan de mantenimiento periódico de las vías rurales del municipio.