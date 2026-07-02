Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

En marcha el obradoiro de empleo dual A Laracha X, que forma a veinte desempleados

El alcalde y la delegada de la Xunta visitaron este jueves al alumnado que está con la fase teórica del programa

Redacción
02/07/2026 17:47
Obradoiro de empleo de A Laracha (11)
Autoridades y participantes en el obradoiro de empleo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El obradoiro dual de empleo A Laracha X ya está en marcha, con el objetivo de formar a veinte personas desempleadas. El alcalde, José Manuel López, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitaron este jueves al alumnado y al equipo técnico en el centro formativo con el que cuenta el Concello en una nave municipal en el parque empresarial. 

En estas instalaciones se está impartiendo la fase teórica del obradoiro y cuentan también con el taller en el que se realizará parte de la formación práctica antes de iniciar los trabajos previstos en diferentes espacios públicos del municipio. 

Durante la visita, las autoridades se interesaron por el desarrollo de las dos especialidades que se imparten: instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, por un lado, y trabajos de carpintería y mueble, por otra parte.

El alcalde transmitió el agradecimiento a la Xunta y animó al alumnado a aprovechar la oportunidad que tendrá de formarse y obtener el certificado de profesionalidad, a la vez que percibe una remuneración económica por participar en el obradoiro. 

Por su parte, Belén do Campo felicitó al Concello por “preocuparse por buscar una salida profesional a los vecinos que se encuentran en situación de desempleo”, ofreciendo esta oportunidad formativa “en dos ramas en las que hay necesidades de trabajadores cualificados”. 

“Tenéis que sentir una satisfacción personal al hacer trabajos de interés general para el concello”, ya que “serán los vecinos de A Laracha los que evalúen los resultados de vuestra fase práctica”, añadió dirigiéndose al alumnado. 

Cabe recordar que en la fase práctica el alumnado hará actuaciones en diferentes espacios públicos del municipio, como la renovación de los puentes de madera del área recreativa de Gabenlle, mejoras en los parques de las plazas do Concello, O Recreo y da Cultura, además del ajardinamiento del entorno de la rectoral de Montemaior y la adecuación del área verde de la urbanización Monte Claro, en Cabovilaño.

 El obradoiro tiene una duración de nueve meses y un presupuesto de 673.000 euros, de los que la Xunta invierte cerca de 475.000 euros, de los cuales 20.000 son para cuatro incentivos que consisten en 3.000 euros para las empresas por persona contratada y otros 1.500 para el ayuntamiento por cada inserción alcanzada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Inés Ramos, portavoz del PSOE larachés

El PSOE larachés denuncia el "abandono" de Currelos de Arriba
Redacción
Obradoiro de empleo de A Laracha (11)

En marcha el obradoiro de empleo dual A Laracha X, que forma a veinte desempleados
Redacción
Presentación Feira das Cereixas de Paiosaco

La Feira das Cereixas de Paiosaco consolida la apuesta por los grandes referentes de la cultura gallega
Redacción
O alcalde da Laracha participou na Comisión de Vivenda en Logroño

O alcalde da Laracha participou na Comisión de Vivenda da FEMP en Logroño
Redacción