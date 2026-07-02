En marcha el obradoiro de empleo dual A Laracha X, que forma a veinte desempleados

Autoridades y participantes en el obradoiro de empleo Mar Casal

El obradoiro dual de empleo A Laracha X ya está en marcha, con el objetivo de formar a veinte personas desempleadas. El alcalde, José Manuel López, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitaron este jueves al alumnado y al equipo técnico en el centro formativo con el que cuenta el Concello en una nave municipal en el parque empresarial.

En estas instalaciones se está impartiendo la fase teórica del obradoiro y cuentan también con el taller en el que se realizará parte de la formación práctica antes de iniciar los trabajos previstos en diferentes espacios públicos del municipio.

Durante la visita, las autoridades se interesaron por el desarrollo de las dos especialidades que se imparten: instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, por un lado, y trabajos de carpintería y mueble, por otra parte.

El alcalde transmitió el agradecimiento a la Xunta y animó al alumnado a aprovechar la oportunidad que tendrá de formarse y obtener el certificado de profesionalidad, a la vez que percibe una remuneración económica por participar en el obradoiro.

Por su parte, Belén do Campo felicitó al Concello por “preocuparse por buscar una salida profesional a los vecinos que se encuentran en situación de desempleo”, ofreciendo esta oportunidad formativa “en dos ramas en las que hay necesidades de trabajadores cualificados”.

“Tenéis que sentir una satisfacción personal al hacer trabajos de interés general para el concello”, ya que “serán los vecinos de A Laracha los que evalúen los resultados de vuestra fase práctica”, añadió dirigiéndose al alumnado.

Cabe recordar que en la fase práctica el alumnado hará actuaciones en diferentes espacios públicos del municipio, como la renovación de los puentes de madera del área recreativa de Gabenlle, mejoras en los parques de las plazas do Concello, O Recreo y da Cultura, además del ajardinamiento del entorno de la rectoral de Montemaior y la adecuación del área verde de la urbanización Monte Claro, en Cabovilaño.

El obradoiro tiene una duración de nueve meses y un presupuesto de 673.000 euros, de los que la Xunta invierte cerca de 475.000 euros, de los cuales 20.000 son para cuatro incentivos que consisten en 3.000 euros para las empresas por persona contratada y otros 1.500 para el ayuntamiento por cada inserción alcanzada.